Cinco presuntos delincuentes muertos en enfrentamiento con policías en el norte de México

Monterrey (México), 7 dic (EFE).- Un enfrentamiento entre policías estatales y civiles armados causó cinco presuntos delincuentes abatidos en el municipio rural de Los Ramones, Nuevo León, al norte de México, este domingo.

La Secretaría de Seguridad Pública estatal informó de los hechos derivados del Operativo Muralla que permitió la localización de los integrantes de la presunta organización criminal que, al ser sorprendidos, agredieron a los uniformados.

Los policías repelieron la agresión y, en el intercambio de fuego, cinco presuntos delincuentes perdieron la vida.

En los sucesos una persona que presuntamente se encontraba privada de libertad fue rescatada.

No se reportaron bajas por parte de los agentes de la corporación estatal.

El viernes, el secretario de Seguridad estatal, Gerardo Escamilla, ofreció el recuento mensual de los logros del Operativo Muralla, que tiene por finalidad contener el avance del crimen organizado en la zona metropolitana del estado.

Indicó que en noviembre gracias al operativo se logró la detención de 279 personas y se incautaron 52 vehículos y 13 armas de fuego. EFE

