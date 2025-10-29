Cinco presuntos miembros del Clan del Golfo mueren en combates con el Ejército colombiano

Bogotá, 29 oct (EFE).- Al menos cinco presuntos integrantes del Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, murieron este miércoles en combates con el Ejército en una zona rural del municipio de Abriaquí, en el departamento de Antioquia, en el noroeste del país, informaron fuentes castrenses.

«Desde el sector, nuestras tropas reportan la muerte en desarrollo de operaciones militares de cinco presuntos integrantes de este grupo terrorista, así como la incautación de armas largas y cortas, además de la recuperación de una menor de edad», detalló el Ejército en su cuenta de X.

El comandante general de las Fuerzas Militares, el almirante Francisco Hernando Cubides, agregó que el operativo también permitió la captura de dos presuntos integrantes de la subestructura Edwin Román Velásquez Valle del Clan del Golfo, también conocido como Ejército Gaitanista de Colombia (EGC) y heredero de las paramilitares Autodefensas Unidas de Colombia (AUC).

La operación, desarrollada en coordinación con la Policía, la Fuerza Aeroespacial y la Fiscalía, se produjo un mes y medio después de que el Gobierno colombiano y este grupo armado iniciaran formalmente en Doha los diálogos de paz, con un acuerdo que contempla una etapa inicial de «construcción de confianza» y un plan piloto de sustitución de cultivos ilícitos. EFE

