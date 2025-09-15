The Swiss voice in the world since 1935

Cinco proyectos educativos españoles, premiados en la UE por promover la ciudadanía activa

Este contenido fue publicado en
2 minutos

Bruselas, 15 sep (EFE).- Cinco proyectos educativos en La Rioja, Las Palmas, Ceuta, Girona y Cádiz han sido reconocidos en los Premios Europeos a la Innovación en la Enseñanza en su edición de 2025, informó este lunes la Comisión Europea en un comunicado.

Se trata de proyectos en el marco del programa Erasmus+ en el IES Escultor Daniel (La Rioja), la Escola Empúries (Girona), la Escuela Infantil La Traiña (Cádiz), el IES Puertas del Campo (Ceuta) y la Escuela Oficial de Idiomas de Santa María de Guía (Las Palmas).

A nivel europeo se ha premiado a 117 profesores y colegios en más de 30 países que «han destacado en promover la ciudadanía activa» y logrado «ilustrar cómo preparan a los estudiantes de todas las edades con las habilidades para participar activamente en la vida pública y fomentar valores europeos como la libertad, la solidaridad y la inclusión».

En el caso de los proyectos españoles, las iniciativas van desde actividades para aprender a identificar noticias falsas y sobre turismo sostenible en el tramo riojano del Camino de Santiago hasta intercambios entre profesores de diferentes países para conocer distintos enfoques pedagógicos para la educación de la primera infancia.

En un comunicado, la vicepresidenta de la Comisión Europea para Derechos Sociales y Habilidades, Roxana Minzatu, aplaudió la labor de los profesores y subrayó que, además de equipar a los menores con lo que necesitan para su futura carrera profesional, les aportan «habilidades básicas de ciudadanía y conocimientos cívicos»

Los proyectos ganadores podrán compartir sus experiencias en la entrega de premios, que se celebrará en Bruselas el 8 y 9 de diciembre. EFE

lzu/rja/cg

Los preferidos del público

Los más discutidos

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Cómo ve usted el futuro de su continente?

En varias regiones del mundo se mantiene la esperanza de un futuro en constante crecimiento. Sin embargo, la realidad no siempre coincide con esa expectativa.

Únase al debate
35 Me gusta
26 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Aylin Elçi

¿Le gustaría saber si corre el riesgo de padecer una enfermedad? ¿Por qué sí o por qué no?

¿Cuánto tiempo antes le gustaría saber si es propenso a padecer una enfermedad? ¿Alguna vez ha tenido problemas con un diagnóstico? Cuéntenos su historia.

Únase al debate
1 Me gusta
2 Comentarios
Ver la discusión

Mostrar más

Debate
moderado por Giannis Mavris

¿Ha notando algún cambio en su vida como consecuencia de las nuevas normas comerciales introducidas por EEUU?

¿Cómo cree que podría afectar a su vida la política arancelaria de EEUU?

Únase al debate
16 Me gusta
20 Comentarios
Ver la discusión
Otros debates

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR