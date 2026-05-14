Cinco soldados y siete milicianos mueren en enfrentamientos en Pakistán

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Al menos cinco soldados y siete milicianos murieron en enfrentamientos en la conflictiva provincia pakistaní de Baluchistán, informaron este jueves fuentes oficiales.

Un artefacto explosivo improvisado estalló cerca de un convoy de tropas paramilitares del Cuerpo de Fronteras y fue seguido por un enfrentamiento con milicianos, explicaron.

«Cinco soldados murieron y otro resultó gravemente herido», declaró un alto funcionario a AFP.

«Durante la operación, un grupo de terroristas fue localizado y atacado por las tropas. En el intercambio de disparos murieron siete terroristas», indicó el ejército en un comunicado.

El Ejército de Liberación de Baluchistán (BLA), el grupo separatista más activo de esta provincia del suroeste del país, reivindicó la autoría del ataque en un comunicado enviado a la AFP.

Este movimiento, que Estados Unidos califica de terrorista, afirmó haber atacado instalaciones militares, así como a policías y funcionarios de la administración civil con armas de fuego y atentados suicidas.

El BLA ha intensificado en los últimos años los ataques contra paquistaníes de otras provincias que trabajan en la región, así como contra empresas energéticas extranjeras.

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