Cinco ucranianos muertos e infraestructuras energéticas dañadas en ataques rusos

1 minuto

Kiev, 4 dic (EFE).- Ataques rusos han matado en las últimas horas a dos civiles en la región de Donetsk y a otros tres en la sureña Jersón, y han dañado infraestructuras energéticas en la ciudad ribereña del mar Negro de Odesa, según las autoridades regionales ucranianas.

Los dos fallecidos en Donetsk se encontraban en la ciudad de Kostiantínivka, que está situada cerca del frente y es uno de los objetivos de las fuerzas rusas en la región.

En Jersón, las víctimas mortales se registraron en la parte de la región que sigue bajo control ucraniano. La región de Jersón está dividida por el río Dniéper. La orilla oriental está controlada por Rusia y la occidental por Ucrania.

Las zonas cercanas al frente se encuentran bajo el fuego constante de artillería de distintos tipos, drones, bombas aéreas y en ocasiones misiles.

Las infraestructuras energéticas dañadas en Odesa fueron atacadas en el bombardeo ruso con drones de larga distancia que el Ejército ruso lanzó durante la noche contra el principal puerto de mar de Ucrania. EFE

