Cincuenta heridos y 63 arrestados por disturbios en clásico del fútbol en Paraguay

afp_tickers

3 minutos

Medio centenar de heridos y unos 63 detenidos dejaron los disturbios ocurridos el domingo en el estadio Defensores del Chaco en Asunción durante el clásico del fútbol paraguayo Olimpia-Cerro Porteño, que terminó suspendido, informó este lunes la policía.

El partido fue suspendido a los 29 minutos por falta de garantías, según lo dispuso el árbitro.

«Hubo seis detenidos a disposición del Ministerio Público, siete aprehendidos por tenencia de armas y estupefacientes, 18 aprehendidos por alcotest positivo y 32 cuidacoches bien identificados», precisó el comandante de la Policía nacional, comisario César Silguero, en conferencia de prensa.

Los disturbios se originaron en la tribuna norte del Defensores del Chaco, el principal estadio del país, que albergó a 40.000 personas. En un primer momento se habían reportado un centenar de arrestos.

La mayoría, incluidos mujeres y niños, se dispersó en medio de escenas de desesperación cuando eran alcanzados por gases lacrimógenos.

Los incidentes se iniciaron fuera del estadio con un grupo de barras bravas de Cerro Porteño, que antes del partido forzaron su ingreso al recinto, explicó la Policía.

«Los buses (de la barra) llegaron tarde. Algunos no tenían entrada, otros mostraron boletos usados. Quisieron forzar su ingreso. Comenzaron a crear disturbios», relató el comisario Juan Aguero, director policial de Asunción.

«Una vez en la gradería, los hinchas comenzaron a arrojar cascotazos y botellas cargadas con agua u orina. Un personal del grupo táctico perdió el equilibrio por recibir patadas y empujones. Ya tenemos la identificación de los autores», precisó el director de Eventos Deportivos, comisario Héctor Fernández.

– Displicencia de las autoridades del fútbol –

Un policía de 22 años sufrió fractura de nariz, golpes y heridas en el rostro y deberá ser sometido a cirugía este lunes, dijo David Torales, director del Hospital de Policía Rigoberto Caballero.

Se trata del uniformado cuya brutal agresión fue viralizada en redes sociales y se había especulado con su muerte.

La mayoría de atendidos en centros hospitalarios sufrieron heridas menores, según fuentes médicas.

«Vamos a identificar uno por uno a los que protagonizaron los incidentes. Serán sancionados los propietarios de los buses que trajeron a estos hinchas», dijo en otra conferencia de prensa el ministro del Interior, Enrique Riera.

Patricia Nieto, presidenta de la comisión vecinal del barrio Sajonia donde se encuentra el estadio, denunció ante el canal ABC-TV que las autoridades del fútbol son «las únicas que no aparecen» en las audiencias públicas para coordinar este tipo de eventos.

«Solo acuden los representantes de la Policía (…). Están esperando que haya una gran desgracia para que se lo tomen en serio».

El caso, a nivel deportivo, será considerado por el Tribunal Disciplinario de la Asociación Paraguaya de Fútbol.

El código disciplinario establece que en estos casos el puntaje en juego (3) será atribuido al club rival.

Olimpia, con 39 puntos, es el líder del torneo Apertura y Cerro Porteño (con 33) ocupa el segundo lugar.

hro/sa/lm/cl