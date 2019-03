El principal animador de la exitosa trilogía Cómo entrenar a tu dragón es suizo. Simon Otto, que desde hace 21 años vive en Estados Unidos, es originario de San Gall, en el este de Suiza. Hace poco ha vuelto a casa de vacaciones donde ha mostrado a los niños de la escuela cómo hace su magia.



Otto comenzó a trabajar en la banca, aunque posteriormente estudió animación en la prestigiosa escuela Les GobelinsEnlace externo de París. En 1997 se unió al estudio de DreamWorksEnlace externo. Y desde entonces es parte importante del equipo de animación de personajes de este estudio.

(SRF)

Solidez de sus personajes

Otto trabajó en El príncipe de Egipto, “Spirit: Stallion of the Cimarron” [Spirit, el córcel indomable], la coproducción de Aardman, “Flushed Away” [Lo que el agua se llevó en Latinoamérica y Ratónpolis en España] y “Over The Hedge” [Vecinos invasores] antes de empezar con la serie “How to Train Your DragonEnlace externo” [Cómo entrenar a tu dragón]. Por la primera película de la trilogía ganó en 2011 un premio VESEnlace externo en la categoría de animación en una película de aminación (“Outstanding Animation in an Animated Feature Motion Picture”).

La televisión pública suiza SRF ha estado en Zúrich con él, y también ha entrevistado a Dean DeBlois, que ha dirigido la épica ficción, en la que una banda de vikingos inadaptados aprende a coexistir con las criaturas a las que un día más temieron. (Vídeos cortesía de DreamWorks)



