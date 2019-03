El productor Arthur Cohn (Basilea) obtuvo el premio Cine para la Paz durante el Festival de Cine de Berlín. El galardón recompensa su obra cinematográfica y le fue entregado el lunes por la noche por la actriz estadounidense Faye Dunaway y el excanciller alemán Gerhard Schröder.

En su discurso de aceptación, Arthur Cohn recordó que sus producciones siempre han estado guiadas por el lado emocional de la historia. Asimismo, expresó su deseo de que el cine actual contenga menos sexo y violencia, y más valores humanos. De pie, el público le brindó una larga ovación.

La fundación Cine para la Paz tiene como objetivo promover “la paz y el entendimiento en todo el mundo”. Entre los ganadores anteriores se encuentran los actores estadounidenses Leonardo DiCaprio, Nicole Kidman y Charlize Theron, el Dalái Lama, el expresidente soviético Mijaíl Gorbachov y el exsecretario general de la ONU Ban Ki-moon.

Seis premios Óscar

Arthur Cohn ha recibido un total de seis premios Óscar por sus producciones cinematográficas, una estrella en el Paseo de la Fama de Hollywood, tres doctorados honoris causa, uno de ellos de la Universidad de Basilea, y la máxima distinción francesa, Comendador de la Orden de las Artes y las Letras.

Entre las producciones más conocidas de Cohn se encuentran Il giardino dei Finzi-Contini (1972), Black and White in Color (1976), Dangerous Moves (1984), Central Station (1998) y One Day in September (1999).

