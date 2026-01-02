Panorama de las artes en Suiza para 2026: las ventajas de la desigualdad

Inauguración de Art Basel París en el Grand Palais el pasado octubre: la capital francesa se convirtió en la sede más exclusiva de la principal feria de arte del mundo, aunque el dinero y el brillo se están desplazando hacia el golfo Arábigo. Keystone/AP

Entre grandes herencias y el poder del Golfo, 2026 promete ser un año en que el dinero tendrá más peso que nunca en el mundo cultural. Además, te presentamos exposiciones destacadas en Suiza y novedades del cine suizo.

11 minutos

Las herencias de ocho cifras o más están en aumento. Los actores económicos discuten cómo gravarlas —o no hacerlo—. Pero lo cierto es que estas herencias crean un terreno fértil para el mercado del arte.

Una investigación del banco suizo UBS concluyó que los súperricos están recibiendo niveles récord de riqueza, al pasar miles de millones de dólares a hijos, nietos y cónyuges. Se espera que la mayoría de estas herencias provengan de Estados Unidos, seguidas por India, Francia, Alemania y Suiza. Solo en el país alpino, según el banco, se heredarán 206.000 millones de dólares (165.000 millones de francos suizos) en los próximos 15 años.

En otro estudio de UBS, la edición 2025Enlace externo de The Art Basel and UBS Survey of Global Collecting, el foco está en individuos de alto patrimonio neto (HNWI), sus intereses según regiones y generaciones, y sus patrones de gasto.

El estudio identificó dos tendencias principales. Por un lado, los coleccionistas HNWI destinan en promedio un 20 % de su riqueza al arte, frente al 15 % registrado en 2024. Aquellos con más de 50 millones de dólares en activos destinan un 28 % de media. Los coleccionistas de la Generación Z (nacidos a finales de los 90 y principios de los 2000) también reportaron asignaciones por encima del promedio, con un 26 %.

La segunda tendencia es que el 84 % de los HNWI encuestados heredaron obras de arte, que representan casi el 30 % de sus colecciones. Casi el 90 % de los coleccionistas Gen Z que recibieron obras las conservaron. Los autores del estudio consideran que eso refleja la tendencia a continuar la tradición familiar y ampliar las colecciones, aunque otra posible razón sea que, ante una ligera caída en los últimos dos años, muchos prefieran esperar un momento más favorable para vender.

Una visitante observa un robot con la cara de Elon Musk en la instalación «Regular Animals» del artista Beeple en Art Basel Miami Beach. Keystone/AP

Malos tiempos, buenos tiempos

Hace un año, antes de que el presidente estadounidense Donald Trump asumiera el cargo, el ambiente en Art Basel Miami Beach —la última gran feria del año y, por lo general, un termómetro del mercado— se caracterizaba por un «optimismo cauteloso».

Este sentimiento de cautela se repitió una y otra vez este año en la prensa especializada, debido a la guerra de aranceles y a la incertidumbre sobre la política estadounidense. Sin embargo, tras observar las ventas tardías de obras de primera línea en la feria de Miami en diciembre, que reforzaron las tendencias vistas en Art Basel París y Frieze Londres en octubre, así como la recuperación del mercado de subastas en la segunda mitad de 2025, el énfasis ahora se pone más en el «optimismo» que en la «precaución».

Los muy ricos vuelven a tener ganas de comprar. Las grandes casas de subastas, como Christie’s y Sotheby’s, han invertido energía extra en bienes de lujo para compensar la caída anterior de las obras de arte. Y parece que ha dado resultado: las subastas de joyas de Christie’s en Ginebra recaudaron más de 72 millones de dólares en mayo y 60 millones en noviembre; además, la casa vendió un huevo Fabergé por un récord de 22,9 millones de libras (24,5 millones de francos suizos) en Londres en diciembre.

Una empleada de Christie’s muestra el Mellon Blue, un diamante en forma de pera fancy Vivid Blue de 9,51 quilates, durante una vista previa en Christie’s, en Ginebra. En 2014, el diamante se vendió por la cifra récord de 32,6 millones de dólares. Keystone / Martial Trezzini

Cambio geográfico

Sin embargo, los centros de poder en el arte se están desplazando hacia el golfo Arábigo. Uno de los indicadores es que la región se ha convertido en el campo de batalla más reciente en la rivalidad geopolítica entre Art Basel y Frieze, las principales ferias de arte internacionales del mundo.

Art Basel Qatar celebrará su primera edición en febrero, y en noviembre Frieze inaugurará su propio espacio en Abu DhabiEnlace externo, donde Sotheby’s acaba de lanzar su primera Collectors’ Week anual (el pasado noviembre).

El fondo soberano del emirato posee una participación minoritaria en la casa de subastas multinacional fundada en Reino Unido y con sede en Nueva York. Abu Dhabi ya contaba con una «franquicia» del Louvre, pero ahora ha abierto dos nuevos mega-museos locales: el Zayed National Museum y un Museo de Historia Natural.

Mientras tanto, la lista anualEnlace externo de Art Review de las 100 personas más influyentes en el ámbito del arte incluyó a dos líderes de la región entre los diez primeros.

Sheikha Al-Mayassa bint Hamad bin Khalifa Al-Thani, hermana del actual emir de Qatar y presidenta de Qatar Museums —que agrupa una docena de instituciones y sitios patrimoniales en el país— subió del puesto 21 del año pasado al segundo. Le siguió la curadora Sheikha Hoor Al Qasimi, hija menor del gobernante de Sharjah y presidenta de la Sharjah Art Foundation (Sheikha Hoor Al Qasimi ocupó el primer lugar de la lista el año pasado).

Sharjah es uno de los siete emiratos de los Emiratos Árabes Unidos y acoge la bienal de arte más antigua de la región, desde 1993. Nuevas galerías están abriendo en Arabia Saudita y Dubái. El golfo atrae a élites de Asia, África y Occidente, además de, por supuesto, Oriente Medio. Sumado a un entorno de impuestos y aranceles más laxos, el golfo tiende a jugar un papel cada vez más relevante en el mercado del arte en los próximos años.

Con y sin Koyo en Venecia

El Viejo Continente, sin embargo, aún no ha perdido todo su brillo y atención. La 61.ª Bienal de Venecia comienza a principios de mayo entre gran expectación. El anuncio de la curadora suizo-camerunesa Koyo Kouoh como directora artística del evento fue recibido con entusiasmo en el mundo del arte: Kouoh ha sido sin duda una de las agentes más importantes de arte de las últimas décadas.

Su repentina muerte en mayo, a los 58 años, dejó un vacío irreemplazable, pero los curadores interinos han prometido «seguir el proyecto tal como Kouoh lo concibió y definió, con el propósito de preservar, potenciar y difundir sus ideas y el trabajo que llevó a cabo».

El Pabellón Suizo en Venecia eligió este año a un colectivo suizo con un alcance paneuropeo para representar al país con la instalación «The Unfinished Business of Living Together». El concepto, ideado por los curadores Gianmaria Andreetta (Lugano/Berlín), Luca Beeler (Zúrich) y la artista Nina Wakeford (Londres), fue desarrollado por todo el equipo, que también incluye a Miriam Laura Leonardi (Zúrich), Yul Tomatala (Ginebra) y el colectivo Lithic Alliance (Zúrich/Bruselas).

Basado en un episodio de 1978 del programa de debate televisivo suizo Telearena, que trataba sobre la orientación sexual, «el proyecto busca examinar las condiciones y posibilidades de la tolerancia y la pertenencia, así como las formas de división social». Considerando la escasa información disponible sobre el proyecto, todo lo que podemos deducir por ahora es que hay muchas voces, representando todas las regiones lingüísticas de Suiza, creando, con suerte, una polifonía inspiradora.

Delicias para la vista y los sentidos

El 2026 también traerá varias exposiciones sorprendentes en los museos suizos. Una breve selección:

Kunsthaus Zúrich: hasta febrero, el Museo de Bellas Artes de Zúrich se centra en dos mujeres destacadas:

Lygia Clark en la I Exposicão de_Arte Neoconcreta [1ª Exposición de Arte Neoconcreto] delante de sus Unidades_[Unidades], Río de Janeiro 1959. © Associação Cultural O Mundo de Lygia Clark/Sérgio Zalis

La brasileña Lygia Clark inició su carrera profundamente influida por el movimiento del Arte Concreto, liderado por el artista suizo Max Bill. No obstante, pronto superaría a Max Bill, el concretismo y los propios principios del arte…

Alice Bailly ‘Rade de Genève ou Vol de mouettes’ (Puerto de Ginebra o vuelo de gaviotas 1915) Musée Cantonal Des Beaux-Arts De Lausanne, Nora Rupp

Maria Lassnig: ‘Flujo de pintura = Flujo de vida’, 1996. © Maria Lassnig Stiftung / 2025, ProLitteris, Zurich

…y, por otro lado, la ginebrina Alice Bailly, una de las primeras mujeres suizas del modernismo. Como muchas de sus contemporáneas, su vida y obra pasaron décadas enterradas bajo la fama y el reconocimiento de sus colegas masculinos.

En octubre, el museo también reunirá, lado a lado, la obra de la austriaca Maria Lassnig y del maestro noruego Edvard Munch, de quien el Kunsthaus posee la colección más grande fuera de Noruega. La audaz yuxtaposición de ambos artistas, cuyas trayectorias no se cruzaron en vida, «permite una nueva lectura de su arte», escriben los curadores.

En cuanto a la colección Emil Bührle, a partir del 20 de marzo se mostrarán nuevas obras en paralelo con la sección dedicada a la investigación de procedencia sobre obras sospechosas de haber sido adquiridas bajo presión de coleccionistas judíos. El museo también anunció que una presentación completamente nueva de la colección está prevista para abrir a principios de 2027.

Helen Frankenthaler: Moveable Blue, 1973 (Cortesía de Berggruen Gallery, San Francisco). © 2025 Helen Frankenthaler Foundation, Inc. / ProLitteris, Zurich

Kunstmuseum Basilea: Una gran retrospectiva de Lee KrasnerEnlace externo llegó a Berna en 2020, y ahora es el turno de Helen Frankenthaler, contemporánea de Krasner y una de las grandes artistas abstractas de la posguerra estadounidense, en Basilea, de abril a agosto. A la muestra de Frankenthaler le seguirá una amplia exposición de grabados de Roy LichtensteinEnlace externo, que abarcará todas las fases de su carrera.

En marzo, el museo inaugurará la exposición «Los primeros homosexuales 1869-1939», que pone el foco en la visibilidad temprana del deseo entre personas del mismo sexo y la diversidad de género en las artes.

Roberto Montenegro (México): ‘Retrato de un anticuario o Retrato de Chucho Reyes y autorretrato’ (1926), parte de la exposición ‘Los primeros homosexuales’. Colección Pérez Simón

Museo de Arte e Historia de Ginebra (MAH Genève): hasta abril se puede visitar la exposición Elles. Contemporary Australian Indigenous Women Artists, con una notable selección de obras que reinventan el milenario patrimonio espiritual y cultural de Australia.

Emily Kam Kngwarray pintando ‘Creación de la Tierra I’ en la región de Utopía, Australia Central, 1994. Tate

Otobong Nkanga en el Museo Cantonal de Bellas Artes de Lausana: la artista nigeriana afincada en Bruselas es probablemente una de las más relevantes de la generación africana poscolonial. Esta retrospectiva, concebida en colaboración con el Museo de Arte Moderno de París, se exhibirá de abril a agosto.

Otobong Nkanga durante su performance ‘Glimmer: Fragments’ en el Stedelijk Museum de Ámsterdam, 2014. Photo: Ernst van Deursen

Finalmente, lo más destacado de 2026 en el Zentrum Paul Klee de Berna: una exposición dedicada al paisajista brasileño Roberto Burle Marx, quien aportó un toque orgánico al diseño futurista de la capital Brasilia, entre una multitud de obras.

Roberto Burle Marx:_’Plan para un jardín en la azotea, Ministerio de Educación y Salud, Río de Janeiro’ (sin fecha); _gouache sobre papel. Copyright: Jaime Acioli

Y otra dedicada al artista alemán Kurt Schwitters, cuya obra abarcó toda la actividad artística de la primera mitad del siglo XX, a través de diversos géneros y medios: dadaísmo, constructivismo, surrealismo, poesía, sonido, pintura, escultura, diseño gráfico, tipografía y arte de instalación.

Kurt Schwitters:_’Die Frühlingstür’ (La puerta de primavera), 1938._Mezcla de óleo, madera, yeso, metal, tacón de zapato, cartón y cuero(?) clavado en madera. Courtesy Galerie Gmurzynska

Nuestras recomendaciones cinematográficas

Varias películas suizas, previstas para estrenarse en cines y plataformas el próximo año, recorrieron festivales internacionales en 2025. Nuestro equipo de críticos en todo el mundo siguió atentamente el recorrido de algunos de los más destacados:

Pero el estado de la industria y el ánimo creativo del sector solo se averiguará a finales de enero, cuando se celebre el Festival de Cine de Soleura, el principal festival nacional.

Más allá de la competición por el Prix de Soleure, el evento cuenta con varias secciones cuidadosamente seleccionadas. Este año, el programa «Histoires» presenta nueve obras creadas por cineastas suizos en Nueva York entre 1978 y 1992. Es una constelación muy amplia, que captura en sus fotogramas «desde Basquiat hasta Brad Pitt»: Downtown 81, Face Addict, Johnny Suede, Little Noises, Candy Mountain —algunas de ellas pueden verse en la plataforma filmo.chEnlace externo, pero solo en Suiza.

El crítico Alan Mattli, editor de la revista de cine FilmbulletinEnlace externo y colaborador de larga trayectoria de Swissinfo, tiene en la mira las siguientes películas: Nacktgeld (La exposición), de Thomas Imbach; Autour du feu (Alrededor del fuego), de Laura Cazador y Amanda Cortes; Lydia: Aufzeichnungen aus dem Irrenhaus (Lydia: Apuntes del manicomio), de Stefan Jung; Namaste Seelisberg, de Felice Zenoni; y Der Mann auf dem KirchturmEnlace externo (El hombre en la aguja de la iglesia), de Edwin Beeler.

>> Hasta ahora, solo The Exposure, de Thomas Imbach, cuenta con un tráiler público disponible con subtítulos en inglés:

Contenido externo

Editado por Mark Livingston. Adaptado del inglés por Carla Wolff.

