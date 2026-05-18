Cineastas desplazados de Palestina, Sudán del Sur, Camboya y Vietnam ganan beca de cortos

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Cannes (Francia), 18 may (EFE).- Cineastas de Palestina, Sudán del Sur, Camboya y Vietnam han recibido una beca de cortometrajes del proyecto The Displacement Film Fund (Fondo de cine para desplazados), que impulsa la actriz Cate Blanchett para dar ayudas a realizadores que hayan tenido que dejar sus hogares.

Mohammed ‘Mo’ Amer y Annemarie Jacir, de Palestina; el vietnamita Bao Nguyen, la camboyana Rith Panh y Akuol de Mabior, de Sudán del Sur pero nacido en Cuba y criado en Kenia, son los elegido para esta segunda edición de las becas, según anunció este lunes Blanchett en un acto en el marco del Festival de Cannes.

Cada uno de los cineastas recibirá una subvención de producción de 100.000 euros (unos 116.000 dólares) y sus proyectos se estrenarán en el Festival Internacional de Cine de Róterdam (Países Bajos) en 2027.

«Nuestra primera ronda de cortometrajes del fondo fue recibida con gran entusiasmo tanto por la industria como por nuestros socios, desafiando las expectativas sobre cómo pueden representarse en pantalla las historias de desplazamiento», señaló la actriz australiana, embajadora de buena voluntad de ACNUR.

En su opinión, «el formato corto es un medio fantástico para estas narrativas y la conexión del público con los primeros cinco cortometrajes ha sido extraordinaria», resultado que esperan repetir con esta segunda edición de las becas.

The Displacement Film Fund se creó en el Foro Mundial sobre Refugiados de la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), el mayor encuentro mundial dedicado a abordar los desafíos que enfrentan los refugiados y las comunidades que los acogen, y se estableció oficialmente el año pasado.

«Con una de cada 70 personas en el mundo desplazadas forzosamente debido a conflictos, guerras o persecución, la comunidad global está presenciando una crisis sin precedentes», resaltaron ACNUR y el Festival de Róterdam en un comunicado conjunto.

En un momento de incertidumbre global «nuestro compromiso con el mantenimiento de este fondo se refuerza aún más, junto con nuestra convicción de que el cine es una poderosa herramienta para fomentar la empatía y el cambio positivo», agregaron. EFE

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