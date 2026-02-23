Citas culturales con la moda, el flamenco y la vuelta del clásico de terror ‘Scream’

Redacción Internacional, 23 feb (EFE).- La última semana de febrero llega marcada por una completa programación cultural en la que destaca la Semana de la Moda de Milán, el 25 aniversario del Flamenco Festival de Nueva York, la feria Frieze de Los Ángeles y el estreno de una nueva entrega del cine terror ‘Scream 7’.

Flamenco en Nueva York

El mítico festival de flamenco cumple 25 años con una programación que lleva a la gran manzana y otras ciudades un total de dieciséis compañías y 180 artistas de flamenco del 25 de febrero al 15 de marzo.

La cita flamenca contará este año con la actuación de artistas como Sara Baras, Raquel Heredia o Jon Amaya. Además de escenarios neoyorquinos como el Baryshnikov Arts Center, ciudades como Miami, Tampa, Chicago y Boston acogerán actuaciones de esta edición.

Vuelve el terror de ‘Scream’

‘Scream 7’ vuelve a las pantallas de todo el mundo esta semana con actores veteranos de la saga como Courtney Cox, Neve Campbell y David Arquette. La séptima entrega de ‘Scream’ estará dirigida en esta ocasión por Kevin Williamson.

El asesino Ghostface llega a la tranquila ciudad de Pine Grove, donde Sidney Prescott (Neve Campbell) ha construido una nueva vida, pero su hija, Tatum, se convierte en el próximo objetivo del asesino.

Arte en Los Ángeles

La sucursal californiana de la feria de arte contemporáneo Frieze se celebra un año más en el aeropuerto de Santa Mónica, con una programación que reúne a galerías internacionales de primer nivel del 26 de febrero al 1 de marzo.

Es el cuarto año que la feria se celebra en esta ubicación, convertida en un centro de intercambio, que reúne a artistas, cerca de 100 galerías y público de dentro y fuera de Estados Unidos.

Semana de la moda de Milán

Gucci, Prada, Fendi, Marni, Armani y otros grandes nombres de la moda italiana presentan sus propuestas de moda femenina para el otoño/invierno 2026/2027. La cita está rodeada de expectación, ya que cuenta con el debut de varios diseñadores.

Entre los más destacados, se encuentra la llegada de Maria Grazia Chiuri, que presenta su primer desfile oficial como directora artística de Fendi y también el estreno de Meryll Rogge en la casa Marni. EFE

