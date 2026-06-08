Citas culturales con Spielberg, Olivia Rodrigo y Julio Le Parc esta semana

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Redacción Internacional, 8 jun (EFE).- El nuevo trabajo de Steven Spielberg, ‘El día de la revelación’; la adaptación televisiva del éxito literario ‘Todos nuestros veranos’, el tercer álbum de Olivia Rodrigo y una gran retrospectiva de Julio Le Parc en la Tate Modern son las cuatro citas más destacadas para disfrutar de la cultura en los próximos días.

‘El día de la revelación’, de Steven Spielberg

El director estadounidense presenta un nuevo proyecto de ciencia ficción y extraterrestres. Protagonizada por Emily Blunt, Josh O’Connor, Colin Firth y Colman Domingo, la película analiza el impacto mundial de la revelación de la existencia de vida extraterrestre, en una trama que reflexiona sobre la verdad y la desinformación. El filme llegará a los cines de todo el mundo el 12 de junio.

De superventas a serie de televisión

‘Todos nuestros veranos’ llegará el 10 de junio a Prime Video después de que la novela en la que se inspira permaneciera 16 semanas en la lista de los libros más vendidos de The New York Times y superara el millón de ejemplares vendidos. Ambientada en la localidad de Barry’s Bay, la historia sigue una relación amorosa a lo largo de seis años y aborda cuestiones como los primeros amores y las decisiones que dejan una huella permanente en la vida de las personas.

Nuevo disco de Olivia Rodrigo

‘You seem pretty sad for a girl so in love’ es el nuevo disco de Olivia Rodrigo y llegará el 12 de junio con trece canciones y la producción de Dan Nigro. Este trabajo, el tercero de su carrera, promete ser el más experimental hasta la fecha y aspira a convertirse en un nuevo hito para la cantante estadounidense, que acumula más de 60 millones de oyentes mensuales en Spotify.

El arte de Julio Le Parc llega a la Tate Modern

La Tate Modern inaugurará el 11 de junio una exposición con más de 60 piezas del argentino Julio Le Parc (1928-2026). La muestra recorre siete décadas de trayectoria de un artista al que el museo define como un «visionario» por su investigación pionera sobre la luz, el movimiento y los efectos ópticos.

Le Parc falleció hace una semana y no pudo llegar a ver la apertura de esta retrospectiva, que permanecerá abierta hasta mayo y reunirá pinturas abstractas, esculturas lumínicas de gran formato e instalaciones inmersivas. EFE

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