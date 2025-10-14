The Swiss voice in the world since 1935
Citigroup gana 3.752 millones de dólares en el tercer trimestre

1 minuto

Nueva York, 14 oct (EFE).- Citigroup, la mayor empresa de servicios financieros del mundo, obtuvo en el tercer trimestre del año un beneficio neto de 3.752 millones de dólares, un 16 % más que durante el mismo periodo de 2024.

Además, la entidad batió las expectativas tras elevar los ingresos hasta 22.090 millones de dólares, un 9 % por encima de los del tercer trimestre del año anterior.

Con todo ello, el beneficio por acción se situó en 1,81 dólares, frente a los 1,51 dólares del periodo comparable.

La consejera delegada de la entidad, Jane Fraser, destaca en una nota que Citi está generando un rendimiento comercial «más sólido trimestre tras trimestre y mejorando nuestra rentabilidad».

«Las inversiones en nuevos productos, activos digitales e inteligencia artificial (IA) están impulsando la innovación y la mejora de las capacidades en toda la franquicia», resalta en el comunicado. EFE

