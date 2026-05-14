Ciudad de México albergará el cierre de la gira internacional de la NFL 2026 en el Azteca

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Redacción deportes, 14 may (EFE).- Ciudad de México albergará el cierre de la gira internacional de la NFL, la liga estadounidense de fútbol americano, que regresa a México para el duelo entre los San Francisco 49ers y los Minnesota Vikings, previsto para el 22 de noviembre en el Estadio Azteca.

La competición estadounidense reforzará así su vínculo con el público mexicano, que volverá a recibir un partido oficial de temporada regular, en una edición que incluirá nueve encuentros en siete países y cuatro continentes, según el calendario internacional desvelado este miércoles la NFL.

Dicha gira comenzará en Melbourne, donde la NFL debutará en Australia con el partido entre San Francisco 49ers y Los Angeles Chargers en la primera semana de competición.

Río de Janeiro acogerá el 27 de septiembre el duelo entre Baltimore Ravens y Dallas Cowboys en el Maracaná, en el estreno de la liga en la ciudad brasileña tras las citas anteriores en São Paulo.

Londres será la siguiente parada con tres partidos entre las semanas cuatro y seis, disputados en el Tottenham Hotspur Stadium y Wembley, con los enfrentamientos Washington Commanders-Indianapolis Colts, Jacksonville Jaguars-Philadelphia Eagles y Jaguars-Houston Texans.

París debutará como sede en la séptima semana con el partido entre New Orleans Saints y Pittsburgh Steelers en el Stade de France, mientras que Madrid volverá a acoger un encuentro en el Santiago Bernabéu en la novena jornada entre Atlanta Hawks y Cincinnati Bengals.

El calendario internacional se completará en Alemania, donde Detroit Lions y New England Patriots se medirán en el Allianz Arena en la semana once, antes del cierre definitivo en Ciudad de México, que volverá a situar a la capital mexicana como una de las principales sedes internacionales de la NFL.

La liga estadounidense consolida así su estrategia de expansión global, con 62 partidos disputados mas allá de las fronteras de los Estados Unidos. EFE

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