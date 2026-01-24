Ciudad de México amplía albergue para 454 de los más de 850 perros desalojados de refugio

Ciudad de México, 23 ene (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México anunció este viernes la ampliación de un espacio de resguardo canino en las instalaciones de la Brigada de Vigilancia Animal (BVA), con el fin de albergar a 554 de los más de 850 perros que permanecían en el Refugio Franciscano y que fueron desalojados durante un operativo a inicios de enero.

Tras el operativo de desalojo, en medio de una disputa legal por la propiedad del inmueble, 371 perros fueron trasladados al BVA, 183 en un centro público comunitario y 304 a un refugio, precisó el gobierno de la capital mexicana, en un comunicado.

La jefa de Gobierno de la capital, Clara Brugada, señaló que el espacio de la BVA fue acondicionado para recibir hasta 900 canes y que, en los próximos días, los 183 perros que están en el centro comunitario serán trasladados a esas instalaciones, con lo que sumarán 554 animales resguardados en ese punto.

En tanto, el Refugio Franciscano, -que albergaba casi mil perros y gatos-, informó que se realizó una visita a la Utopía GAM, donde representantes de la organización conversaron con personal veterinario y observaron que los animales muestran «tristeza y estrés».

«Si bien están siendo atendidos por personal de nuestra ciudad, es innegable que los franciscanitos (animales del refugio) deben volver a su hogar, a efecto de recuperar su bienestar físico y emocional, tal como se aprecia en los videos que hemos subido, previos a la entrada violenta de la Fundación Haghenbeck, la noche del 10 de diciembre», expuso, en un comunicado.

La organización reiteró que responsabiliza a la Fundación Haghenbeck, propietaria del predio, del estado de salud de los animales y de la muerte de más de una veintena de ellos, desde que tomó el control del terreno.

Según cifras oficiales, seis perros murieron tras el desalojo del 7 de enero, a lo que se suman otras 21 muertes registradas entre el 13 de diciembre y el 6 de enero, con lo que la cifra total ascendería a 27 animales fallecidos.

Jueza ordena restituir terreno al refugio

Por su parte, la Fundación Haghenbeck avisó que interpondrá «de manera inmediata todos los medios legales de defensa», tras una nueva resolución judicial en su disputa con el refugio.

Esto luego de que una jueza local ordenara que el próximo viernes 30 de enero sea restituido al Refugio Franciscano el predio ubicado en el kilómetro 17.5 de la carretera México-Toluca, según informaron medios locales.

La fundación afirmó que la decisión de la jueza «contradice de manera directa sus propias determinaciones previas», pues el 14 de enero «la misma juzgadora resolvió la improcedencia de la restitución de la fracción del predio al refugio». EFE

