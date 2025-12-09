Ciudad de México coloca bono verde por 165 millones de dólares para impulsar el transporte

3 minutos

Ciudad de México, 9 dic (EFE).– La Ciudad de México colocó un bono verde por 3.000 millones de pesos (unos 165 millones de dólares) para impulsar proyectos de infraestructura y conectividad sustentable.

La emisión realizada este martes en la bolsa Mexicana de Valores (BMV) alcanzó la máxima calificación ‘AAA’, con una demanda de dos a uno, la segunda emisión de este tipo que realiza en casi una década, tras convertirse en 2016 en la primera ciudad de Latinoamérica en emitir un bono verde en la BMV.

La alcaldesa de la Ciudad de México, Clara Brugada, afirmó que los recursos se destinarán a dos nuevas líneas de Cablebús, un proyecto de movilidad sustentable con impacto social y ambiental.

«Los fondos de este bono se aplicarán íntegramente a uno de los programas más emblemáticos que tiene nuestra ciudad: la construcción de dos líneas de Cablebús», reveló Brugada.

Se trata de las líneas Álvaro Obregón–Magdalena Contreras–Mixcoac y Milpa Alta–Tláhuac, que, dijo, representan inclusión social, justicia territorial y movilidad verde.

«Son obras de movilidad sustentable con un impacto directo a la población a mejorar la calidad de vida de la población por varios lados (…) Esta infraestructura conecta los territorios y consolida un nuevo modelo de movilidad limpia y accesible para millones de habitantes. Es el mejor transporte de la ciudad», añadió.

El presidente del Consejo de Administración de la BMV, Marcos Martínez Gavica, destacó que «este bono verde que coloca la Ciudad de México fue por 3.000 millones de pesos».

«La calificación fue ‘AAA’ y su demanda fue de dos a uno. Y esto confirma el interés y la confianza de los inversionistas y subraya la relevancia de los proyectos que se financiarán”, añadió.

Durante el anuncio, Juan Pablo de Botton, secretario de Administración y Finanzas del gobierno local, recordó que la capital «en el 2016 fue la primera ciudad en Latinoamérica en emitir un bono verde» y señaló que ahora regresa al mercado «con un marco de referencia propio y moderno, alineado al 100% a la taxonomía sostenible de la Secretaría de Hacienda».

El secretario de Hacienda, Edgar Amador, señaló que esta es «una transacción muy exitosa, el bono verde más grande en la historia de la Ciudad de México» y subrayó que los instrumentos sostenibles son ya una herramienta central para financiar infraestructura con impacto ambiental y social.

Recordó que la capital inició su relación con la BMV en 2003 y llamó a más gobiernos locales a seguir este modelo.

El funcionario añadió que el bono está alineado con estándares internacionales y nacionales, incluyendo la taxonomía sostenible de México.

«Cada peso que se coloca hoy se traducirá en cablebuses que conectan barrios, en aire más limpio y en una mejor calidad de vida para miles de personas», afirmó. EFE

jsm/jmrg/gad