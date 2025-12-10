Ciudad de México espera 13 millones de personas por festividad de la Virgen de Guadalupe

Ciudad de México, 9 dic (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México espera a unos 13 millones de personas que visitarán la Basílica de la Virgen Guadalupe por la festividad del próximo viernes y para velar la seguridad de los peregrinos, que se espera lleguen estos días, se desplegará a más de 100.000 servidores públicos, informó este martes la alcaldesa de la capital mexicana, Clara Brugada.

El año pasado el Gobierno de la metrópoli registró una asistencia de 12,3 millones de peregrinos entre el 6 y el 12 de diciembre.

En un comunicado, el Gobierno de Ciudad de México dio cuenta del ‘Operativo Basílica’, integrado por unos 105.000 servidores públicos que «resguardarán la integridad» de todos los peregrinos durante el Día de la Virgen de Guadalupe, que se celebra cada 12 de diciembre.

El operativo de seguridad inició el pasado 5 de diciembre y se extenderá hasta el próximo 14 de diciembre, periodo en el que se calcula que llegarán a la ciudad unos 13 millones de fieles para honrar a la Virgen de Guadalupe.

Además, según explicó Brugada, el Sistema de Transporte Colectivo Metro incrementará su número de agentes en las tres principales estaciones del recinto de la Basílica, donde habrá una «amplia red» de brigadistas de Protección Civil, miembros de la Secretaría de Salud federal y tres helipuertos, para la atención «urgente e inmediata».

Destacó que la llegada de los peregrinos a la capital genera un importante gasto, que en 2024 ascendió a 1.600 millones de pesos (unos 88 millones de dólares) y se estima superarla este año.

Ante las posibles molestias que esto pudiera ocasionar a los vecinos, la jefa del Gobierno capitalino realizó un llamado a la «paciencia y la comprensión» de los ciudadanos, a quienes animó a que «puedan apoyar a los peregrinos con hospitalidad y cariño; con el calor y la solidaridad que distinguen a nuestra ciudad».

Por su parte, el secretario de Seguridad Ciudadana de la capital mexicana, Pablo Vázquez, detalló que el operativo de seguridad incluirá 255 patrullas, 73 motocicletas, 15 grúas, dos drones, 13 ambulancias o cinco motoambulancias del Escuadrón de Rescate y Urgencias Médicas (ERUM).

Con motivo de esta festividad, millones de feligreses viajan de todos los rincones de México, de otros países de América e incluso de otros continentes hasta la Basílica de Guadalupe, situada en la alcaldía de Gustavo A. Madero, al noroeste de Ciudad de México.

La fe por la Virgen de Guadalupe surgió en México el 12 de diciembre de 1531, cuando la leyenda dice que esta virgen morena se le apareció al indígena Juan Diego, quien fue canonizado en 2002 por el papa Juan Pablo II, en el Cerro del Tepeyac, a cuyos pies se ubica actualmente la basílica, en el norte de la capital. EFE

