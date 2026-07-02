Ciudad de México llama a festejar con responsabilidad en Mundial tras muerte de 4 personas

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Ciudad de México, 1 jul (EFE).- La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, llamó este miércoles a los aficionados a celebrar con responsabilidad y sin excesos los triunfos de la selección mexicana en el Mundial de fútbol, luego de que ayer se reportaron cuatro muertos en la metrópoli tras la victoria de México ante Ecuador.

Además, adelantó que su Gobierno reforzará acciones de seguridad y vigilancia, con miras al encuentro frente a Inglaterra, programado para el domingo en el Estadio Ciudad de México, conocido como estadio Azteca.

«Hacemos un gran llamado a celebrar con responsabilidad. Invitamos a la ciudadanía a evitar los excesos, a moderar el consumo de alcohol, a actuar con prudencia y estar pendiente de quienes nos acompañan», señaló Brugada durante una conferencia de prensa.

El Gobierno capitalino elevó a cuatro el número de personas fallecidas durante los festejos por el triunfo de México sobre Ecuador en el Mundial 2026, mientras las autoridades continúan investigando las razones de la asfixia que provocó la muerte de tres de las víctimas.

La secretaria de Salud capitalina, Nadine Gasman, informó que tres personas —un hombre de 44 años y dos mujeres de 19 y 48 años— murieron por asfixia, mientras que una cuarta víctima falleció en un hospital tras sufrir un paro cardiorrespiratorio.

Brugada expresó su pesar por el fallecimiento de las cuatro personas durante los festejos de ayer, y refrendó a las familias y amigos de las víctimas el apoyo humano e institucional de su gobierno y la garantía para que se investigue y deslinden responsabilidades.

Informó que la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México inició las investigaciones correspondientes, con el objetivo de esclarecer los hechos y llegar a las últimas consecuencias.

La mandataria local anunció el «fortalecimiento inmediato» de los protocolos de protección civil, salud y seguridad para futuros eventos.

Según cifras oficiales, alrededor de 1,4 millones de personas salieron a celebrar el triunfo de la selección mexicana en distintos puntos de la capital.

El Gobierno capitalino desplegó a más de 35.000 servidores públicos para atender la jornada.

Tan solo en Paseo de la Reforma, Avenida Juárez y el Monumento a la Revolución se concentraron unas 484.000 personas. EFE

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