Ciudad de México llama a urbes del mundo a convertirse en santuarios para migrantes

Ciudad de México, 18 dic (EFE).- La alcaldesa de Ciudad de México, Clara Brugada, llamó este jueves a otras urbes del mundo, en especial a las que acogen a mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en protectoras de los derechos de los migrantes, así como a construir una gran alianza global de ciudades solidarias.

«Llamamos a una gran alianza global de ciudades solidarias y refugios. Hoy más que nunca necesitamos coordinarnos a nivel internacional de pueblo a pueblo, de ciudad a ciudad”, puntualizó la mandataria capitalina en el Día Internacional del Migrante.

«Hago un llamado a las ciudades del mundo, en especial a las que acogen a nuestros hermanos mexicanos en Estados Unidos, a convertirse en ciudades refugio, que cuidan, protegen y garantizan los derechos de las personas migrantes», añadió.

Brugada mencionó que a nivel global resurgen con fuerza «viejos fantasmas» como el racismo, la discriminación y la xenofobia y que señalan a migrantes por ser minorías.

«Desde la Ciudad de México decimos alto y claro, ninguna persona es ilegal en el mundo; frente a los muros del odio construimos comunidad, frente a la violencia y al terror contra los más vulnerables, nuestra ciudad seguirá levantando políticas públicas hospitalarias, antirracistas, anticlasistas y basadas en derechos», apuntó.

Recordó que la ciudad fue levantada por migrantes de todos los pueblos, para convertirla en una gran ciudad pluricultural, un territorio donde hay más grupos indígenas, se hablan más lenguas y se considera ciudad pluricultural, por lo que seguirá siendo la capital de la solidaridad y de la fraternidad; una ciudad abierta a las culturas.

Brugada destacó la construcción de un nuevo albergue con espacios, tipo hotel, donde familias completas pueden vivir sin ser separadas, que cuenta con áreas especiales para población LGBTQ+ o población con discapacidad, además de un nuevo padrón digital de huéspedes, que reconoce a las personas migrantes como sujetos de derechos y a través de una plataforma pueden acceder a los servicios de la ciudad.

México ha pasado de ser país de tránsito en el flujo migratorio hacia Estados Unidos a convertirse en destino ante el endurecimiento de las restricciones decretadas por el presidente Donald Trump desde su regreso a la Casa Blanca en enero de este año.

Este jueves, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, lamentó “la criminalización de los migrantes” y subrayó que «la gente no migra por gusto», ante los señalamientos recientes en contra de estas comunidades por mandatarios como el presidente estadounidense, Donald Trump y el presidente electo de Chile, José Antonio Kast.

En el marco del Día Internacional del Migrante, Sheinbaum reiteró que “la gente no migra por gusto” e insistió en que la mayoría lo hace «por necesidad” y que, por lo tanto, el Gobierno de México “nunca va a estar de acuerdo con acciones que criminalicen a las y lo migrantes”.

México acumula 145.537 repatriaciones de mexicanos desde Estados Unidos del 20 de enero -cuando Trump regresó a la Casa Blanca y endureció la política antimigratoria- al 17 de diciembre. EFE

jmrg/enb

