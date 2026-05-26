Ciudad de México prepara protocolo durante el Mundial 2026 por brote de sarampión y ébola

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Ciudad de México, 25 may (EFE).- El Gobierno de la Ciudad de México aseguró este lunes que la metrópoli cuenta con una estrategia de sanidad internacional y la capacidad de vigilancia epidemiológica y de atención a emergencias para enfrentar la llegada de miles de turistas para el Mundial de fútbol, ante el brote de sarampión y recientemente del ébola.

En ese sentido, la secretaria de Salud Pública de la capital, Nadine Gasman, indicó para el gobierno de la ciudad el torneo es un «momento relevante en términos de vigilancia epidemiológica y de la promoción de la salud».

Señaló que «hay poco riesgo de contagios», no obstante que a la capital del país llegan muchas personas de diferentes partes del mundo y aseguró que existe una estrategia que ha ordenado la Secretaría de Salud federal cuyo objetivo es atender una alerta importante y hacer la detección inmediata en los aeropuertos.

«Tenemos la capacidad de toma de muestras, de aislamiento y hay también un protocolo que ha dictado la Secretaría de Salud Federal para la atención”, aseguró la funcionaria.

También dijo que habrá mucha difusión de información sobre los controles en la salud y se aprovechará también el trabajo para promover en muchos lugares y en el aeropuerto la salud sexual y reproductiva, la prevención del VIH y otras Enfermedades de Transmisión Sexual.

Con 13 de los 104 partidos del torneo, que también tendrá lugar en Canadá (13) y Estados Unidos (78), México estima recibir a más de 5,5 millones de visitantes, según cifras oficiales. EFE

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