Ciudad de México prohíbe la venta de alcohol durante el partido con Chequia por el Mundial

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Ciudad de México prohibió la venta de alcohol en las zonas donde cientos de miles de hinchas se congregarán el miércoles para el próximo partido de la selección mexicana en el Mundial, anunció este martes el gobierno local.

México, ya clasificado como primero de su zona a las eliminatorias del torneo, enfrenta a República Checa en el estadio Azteca en su último juego de la fase de grupos.

Se espera que cientos de miles acudan al emblemático Ángel de la Independencia, como la semana pasada, cuando unos 400.000 aficionados se congregaron en esa zona del Paseo de la Reforma para celebrar.

Según el comunicado del gobierno de la capital mexicana, la prohibición abarca a este sector de la ciudad y el centro histórico, donde está ubicado el ‘Fan fest’ en la plaza del Zócalo, que también congregó a cientos de miles de personas para ver el partido en pantallas gigantes.

El consumo de alcohol en vía pública ya estaba prohibido en Ciudad de México, aunque muchos ignoraron esta orden durante las celebraciones mundialistas. Los festejos transcurrieron sin violencia.

El veto estará vigente desde la tarde del miércoles hasta la mañana siguiente. Afectará a supermercados y abastos; el consumo dentro de restaurantes y bares estará permitido.

El México-Chequia está previsto para las 19h00 locales (01h00 GMT del jueves).

La selección mexicana se aseguró con su segunda victoria el primer lugar del Grupo A, que le garantiza además jugar el partido de dieciseisavos de final en el estadio Azteca.

ai/jt/ag