Ciudad de México recibirá 2026 con la fiesta electrónica «más grande del mundo»

2 minutos

Ciudad de México, 23 dic (EFE).- La Ciudad de México despedirá 2025 y dará la bienvenida al Año Nuevo de 2026 con un macrofestejo de música electrónica, que el Gobierno capitalino promete que será “la fiesta electrónica más grande del mundo”.

La celebración, organizada por el Gobierno de la Ciudad de México, busca “transformar la Avenida Paseo de la Reforma en un gran escenario al aire libre para despedir el año y dar la bienvenida al nuevo ciclo con música y baile”, según un comunicado.

El evento con entrada libre y un cartel que mezcla nombres internacionales y referentes nacionales comenzará el miércoles 31 de diciembre a las 18:00 hora local (00:00 GMT del 1 de enero) y terminará a las 02:00 (08:00 GMT).

En la imagen de difusión, el Ángel de la Independencia, el monumento más visitado de la capital, aparece al centro como faro simbólico: un monumento iluminado con tonos que parecen moverse entre el violeta y el turquesa, rodeado por una retícula ondulante, como si el aire mismo se curvara con el pulso de los sintetizadores.

El encuentro reunirá propuestas “que van del electro-pop, el techno, el synthwave y la experimentación electrónica, hasta sonidos urbanos y fusiones contemporáneas”, como el tribal guarachero, con un formato “pensado para todos los públicos”, en un intento por reafirmar a la capital “como un referente cultural y musical a nivel global”.

El listado de artistas incluye al estadounidense MGMT, la venezolana Arca, los franceses Kavinsky y Jehnny Beth y los mexicanos Mariana Bo, 3BallMTY (MÉX), Ramiro Puente y Vel, esta última francomexicana. EFE

jsm/mjc/lar