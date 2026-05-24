Ciudad de México se pinta de ajolotes a días del Mundial, mientras la especie desaparece

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María Julia Castañeda

Ciudad de México, 24 may (EFE).- La Ciudad de México llenó estaciones, murales y espacios públicos de ajolotes de colores rumbo al Mundial de Fútbol 2026, convirtiendo a la especie en peligro de extinción en parte de su nueva imagen turística, mientras especialistas advierten que el anfibio oscuro que aún sobrevive en Xochimilco podría desaparecer en menos de un año.

Para el ambientalista Michel Balam, del Santuario Ajolote, los ejemplares caricaturizados que se multiplicaron por la ciudad a unas semanas del Mundial poco tienen que ver con la apariencia real de la especie y desdibujan la crisis ambiental que enfrenta en Xochimilco, sur de la capital.

«Hay un blanqueamiento de la imagen del ajolote utilizando ajolotes que no son viables para la reinserción (…) Están haciendo popular un color que es una enfermedad», advierte Balam, al explicar que el ajolote silvestre suele ser oscuro y no rosa como las versiones popularizadas en cautiverio.

Según el integrante de la Comunidad Independiente de Manejo Ambiental (CIMA), esta imagen «blanqueada» del anfibio hace que «la gente piense que todavía hay ajolotes», mientras la especie endémica desaparece en canales contaminados.

Al ‘Ambystoma mexicanum’ le quedan casi 160 días para la extinción local en Xochimilco, según estima el ‘Reloj de la Extinción Silvestre’ de la plataforma AxolotFinder, basada en los censos de CIMA y la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM).

En contraste, a menos de un mes del Mundial 2026, el gobierno de la Ciudad de México intervino trenes y espacios públicos con ajolotes y tonos morados en una estrategia bautizada como la «ajolotización» de la capital.

«Eso se llama ‘greenwashing’: utilizar la imagen del ajolote mexicano para tapizar la ciudad, pero con la analogía de que en su hábitat está a punto de extinguirse por completo», enfatizó Balam, al señalar que «esta ajolotización es una falta de respeto».

Del canal a las paredes

Aunque el gobierno capitalino presentó la intervención como una forma de recuperar y «llenar de color» zonas deterioradas de la ciudad, el fenómeno desató críticas, memes y reclamos en redes sociales, donde usuarios cuestionaron el gasto y compararon la estética mundialista con una forma de maquillaje urbano frente a la crisis ambiental de Xochimilco.

«Todo bien pintadito, turismo maquillado, pero abajo del reflejo el ajolote ahogado», dice la letra de una cumbia publicada en las redes de Santuario Ajolote.

Los ajolotes rosas comenzaron a aparecer así en vitrales, estaciones remodeladas, murales, columnas y vagones del Tren Ligero que conecta Taxqueña, uno de los principales puntos de movilidad de la capital, con la zona del Estadio Ciudad de México, sede del partido inaugural del Mundial el 11 de junio próximo.

Solo la renovación del Tren Ligero ‘El Ajolote’ previo al Mundial implicó una inversión de casi 2.400 millones de pesos (unos 130 millones de dólares), mientras organizaciones y especialistas llevan años reclamando mayores recursos para rescatar el humedal de Xochimilco y proteger a la especie.

Afuera de estaciones como Taxqueña, cubiertas de ajolotes rosas, morados y azules, algunas personas cuestionaron que la ciudad priorice la imagen del anfibio mientras su hábitat natural continúa deteriorándose.

«En lugar de poner el tren todo bonito, mejor que ayuden al ajolote”, dijo Camila, una estudiante usuaria del transporte.

“La están deformando (…) ni son morados ni rositas”, coincidió Mario Fernando, mientras esperaba un taxi a unos pasos del tren.

No obstante, el ajolote que adorna parte de la capital a unos días del Mundial ni siquiera forma parte de la identidad oficial de FIFA y quedaría fuera de varias de las zonas controladas por el organismo durante el torneo. EFE

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