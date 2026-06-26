Ciudad de México suspende clases el próximo martes por partido de la selección en Mundial

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Ciudad de México, 26 jun (EFE).- El Gobierno de México decidió suspender las clases en escuelas públicas y privadas capitalinas y pidió que el sector público promueva el teletrabajo de sus empleados durante el martes 30 de junio con motivo del próximo partido de la selección nacional en el Mundial, que será el cruce de dieciseisavos.

Según un decreto publicado este viernes en el Diario Oficial de la Federación (DOF), estas medidas tienen el objetivo de «contribuir a la movilidad urbana y la seguridad vial» durante la jornada del partido de la selección tricolor.

El documento aparece firmado por la presidenta Claudia Sheinbaum y por la secretaria de Gobernación (Interior), Rosa Icela Rodríguez.

En concreto, la suspensión afecta a las actividades escolares de instituciones públicas y privadas de todos los niveles, así como instituciones de educación media y superior dependientes del Estado que se encuentren en la capital mexicana.

Asimismo, el Ejecutivo federal instruye a los organismos de la Administración pública para que prioricen «el uso de tecnologías de la información y comunicación que garanticen el adecuado desempeño de las funciones sustantivas y administrativas, asegurando en todo momento la continuidad de sus servicios».

No obstante, este medida no será aplicable a servicios esenciales como el sanitario, la atención a emergencias o los relacionados con infraestructura crítica y la organización del Mundial de fútbol 2026, cuya edición actual se está celebrando en México, Estados Unidos y Canadá.

El decreto también conmina al sector privado de Ciudad de México a que apliquen esquemas de teletrabajo en «todas las actividades administrativas no esenciales».

La decisión de suspender las clases ya había sido aprobada por el Gobierno federal en otras ocasiones en el contexto de la Copa del Mundo de la FIFA, como fue el caso del partido inaugural que enfrentó a México contra Sudáfrica en la capital del país.

La selección mexicana, dirigida por Javier Aguirre, logró clasificarse como la primera de su grupo tras ganar los tres partidos por primera vez en su historia, y ahora espera conocer su rival para el partido de dieciseisavos de final del Mundial.

El partido tendrá lugar el próximo martes a las 19:00 hora local (1:00 GMT del día siguiente), en el Estadio Ciudad de México (antes conocido como Azteca). EFE

des/csr/jrh