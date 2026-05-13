Ciudad de Panamá premiada por su forma de gestionar el empleo con inteligencia artificial

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Ciudad de Panamá, 13 may (EFE).- Ciudad de Panamá ha sido galardonada con el premio a la innovación que otorga la Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas (UCCI) por su forma de gestionar el empleo utilizando inteligencia artificial (IA), anunció este miércoles el ayuntamiento.

Se trata del Premio UCCI a la Innovación Iberoamericana 2026, que la capital panameña obtuvo por su iniciativa Empleo 3.0, un proyecto pionero que incorpora la IA «en un servicio público gestionado directamente por el gobierno local, sin intermediarios».

«Más allá del premio en sí, esto representa un reconocimiento internacional muy importante al trabajo, la visión y la innovación», destacó el alcalde de Ciudad de Panamá, Mayer Mizrachi.

En el concurso participaron cerca de treinta iniciativas que fueron evaluadas por un jurado integrado por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), por el banco de desarrollo de América Latina CAF, la IE University, Madrid Innovation y la UCCI.

La propuesta panameña, impulsada por la Dirección de Tecnología e Innovación de la ciudad, «busca dar respuesta a dos desafíos estructurales del mercado laboral: la alta informalidad, que alcanza el 54,9 % y la exclusión juvenil, reflejada en el 17,2 % de jóvenes que ni estudian ni trabajan», destacaron los organizadores.

La plataforma digital, desarrollada con base en datos de más de 38.000 ciudadanos, automatiza procesos como la lectura de la cédula de identidad, la identificación de «habilidades blandas» y la generación de perfiles profesionales mediante inteligencia artificial. Además, incorpora una sección especialmente diseñada para trabajadores independientes que amplia las oportunidades de acceso al empleo.

La Unión de Ciudades Capitales Iberoamericanas agrupa a 29 ciudades y promueve políticas públicas locales mediante la formación y el intercambio ciudad-ciudad. EFE

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