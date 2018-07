916 000 ciudadanos suizos residentes en Suiza tienen doble nacionalidad. Otros 560 000 suizos residentes en el extranjero poseen otro pasaporte, según datos publicados por el dominical ‘NZZ am Sonntag’. Englobando ambas alternativas, se estima que tiene doble nacionalidad más de uno de cada cinco ciudadanos suizos. La razón principal que esgrime el periódico para este aumento es el crecimiento de la migración. La mayor circulación de personas origina más matrimonios de nacionalidad mixta, que a su vez genera más hijos con doble nacionalidad. Cada año adquieren la nacionalidad helvética más de 40 000 personas.

Más del 20% de la población suiza tiene doble nacionalidad 06 de julio de 2018 - 12:09 El número de ciudadanos suizos con pasaporte de otro país ha aumentado un 40% desde 2010. 916 000 ciudadanos suizos residentes en Suiza tienen doble nacionalidad. Otros 560 000 suizos residentes en el extranjero poseen otro pasaporte, según datos publicados por el dominical ‘NZZ am Sonntag’. Englobando ambas alternativas, se estima que tiene doble nacionalidad más de uno de cada cinco ciudadanos suizos. La razón principal que esgrime el periódico para este aumento es el crecimiento de la migración. La mayor circulación de personas origina más matrimonios de nacionalidad mixta, que a su vez genera más hijos con doble nacionalidad. Cada año adquieren la nacionalidad helvética más de 40 000 personas. En lo que a la segunda nacionalidad se refiere, Italia encabeza la lista. Le siguen Francia, Alemania y Turquía. Las personas que tienen doble nacionalidad pueden ocupar puestos en la política, la policía o la guardia de fronteras. El Consejo Federal que gobierna el país (un gobierno colegiado formado por siete miembros) recientemente ha eliminado la obligación de excluir de puestos sensibles a las personas con doble nacionalidad. Estos ciudadanos tienen las mismas obligaciones que el resto de la ciudadanía suiza, excepto cuando se trata del servicio militar. En este caso, pueden elegir dónde hacerlo.