Ciudadano brasileño es detenido en Argentina por trasladar 9 toneladas de droga en camión

2 minutos

Buenos Aires, 21 nov (EFE).- Un ciudadano brasileño fue detenido este viernes en la provincia argentina de Misiones (noreste) después de que efectivos de Gendarmería Nacional decomisaran más de nueve toneladas de cannabis, cantidad récord a nivel nacional, que transportaba en un camión de origen brasileño, informaron a EFE fuentes oficiales.

El Juzgado Federal y la Fiscalía Federal de la ciudad de Eldorado dispuso la detención del hombre, cuya identidad aún no fue revelada, después de que los agentes encontraran la droga y constataran que el camión en el que circulaba era robado.

El operativo inició cuando los oficiales de Gendarmería habían parado al transporte de cargas generales, de origen brasileño, sobre la Ruta Nacional Nº12, a la altura de la localidad misiones de Caraguatay, y detectado irregularidades en los documentos que llevaba el conductor.

Según el parte del Ministerio de Seguridad Nacional argentino, el hombre transportaba 326 bultos con 11.667 paquetes rectangulares, que contenían 9.490 kilos y 200 gramos de cannabis sativa, confirmados mediante peritajes de Criminalística y Estudios Forenses.

La ministra Patricia Bullrich afirmó en sus redes sociales que se trata de la «incautación de drogas más grande de la historia Argentina».

Los gendarmes constataron que el camión tenía un pedido de secuestro activo por robo en Morón, en la provincia de Buenos Aires, y que la patente colocada no correspondía al vehículo.

La intervención se realizó con cooperación internacional de la Força Integrada de Combate ao Crime Organizado (FICCO) del estado brasileño de Paraná, en un trabajo de cooperación internacional contra el narcotráfico. EFE

lgu/nvm