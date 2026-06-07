Ciudadanos de Malaui y Ghana repatriados desde Sudáfrica frente a ataques xenófobos

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Nairobi, 7 jun (EFE).- Las autoridades de Ghana y de Malaui informaron este fin de semana de la repatriación de aproximadamente 350 y 150 de sus ciudadanos residentes en Sudáfrica, respectivamente, por la reciente oleada de actos y ataques xenófobos contra migrantes africanos en ese país.

El Ministerio de Asuntos Exteriores de Malaui señaló este domingo en un comunicado que los primeros dos autobuses con 150 ciudadanos de ese país partieron desde la provincia sudafricana del Cabo Occidental el sábado, bajo un programa de repatriación voluntaria.

«Los 150 malauís forman parte de un número de nacionales extranjeros que se vieron desplazados y buscaron refugio en campos temporales en Mossel Bay», informó el Ministerio, en referencia a la ciudad sudafricana en la citada provincia en la que se produjeron ataques xenófobos la pasada semana.

Asimismo, un nuevo grupo de unos 350 ciudadanos ghaneses -cuyos nombres fueron difundidos en redes por la embajada de Ghana en Sudáfrica- regresó este sábado en avión a su país, después de que unos 800 solicitaran la repatriación voluntaria y de que la pasada semana regresara un primer grupo de unos 300.

En una entrevista con una televisión local la pasada noche, el ministro ghanés de Exteriores, Sam Okudzeto Ablakwa, hizo referencia a la presunta muerte en ataques xenófobos en Sudáfrica de dos nigerianos y cinco mozambiqueños, y afirmó que 15 ghaneses se encuentran en estado grave tras los ataques.

Su homólogo sudafricano, Ronald Lamola, rechazó estas afirmaciones y reiteró que, según las pesquisas de las autoridades sudafricanas, la mayoría de los integrantes del primer grupo de migrantes ghaneses repatriados se encontraban en situación irregular.

«Nuestra intención inicial era simplemente ayudar al Gobierno de Ghana a repatriar a sus ciudadanos de una manera humana y cordial. Sin embargo, no vamos a seguir tolerando estos espectáculos públicos, caracterizados por una información incompleta y una desinformación flagrante, carentes de todos decoro diplomático», señaló Lamola en la red social X.

Está previsto que el presidente sudafricano, Cyril Ramaphosa, dirija este domingo un mensaje a la nación sobre este asunto.

Ghana pidió el pasado 7 de mayo a la Unión Africana (UA) abordar los ataques xenófobos y enviar una «misión de investigación» a Sudáfrica.

Ghana dio ese paso después de que el movimiento antiinmigración sudafricano March & March convocase en los últimos meses protestas, en ocasiones violentas, contra migrantes irregulares, a quienes culpan de los problemas económicos del país, la deficiente prestación de servicios públicos o las altas tasas de delincuencia.

Grupos antiinmigración han exigido incluso a ciertos grupos de extranjeros que abandonen el país antes del 30 de junio y han llegado a impedir que migrantes africanos accedan a atención médica y a educación en instalaciones públicas.

La tensión se expandió a países como Guinea-Bisáu y Nigeria, que convocaron a los embajadores sudafricanos en sus territorios.

El Gobierno nigeriano informó de que unos 130 compatriotas solicitaron ser repatriados tras los ataques, mientras al menos 300 mozambiqueños que sufrieron ataques en Mossel Bay regresaron a su país por su cuenta la pasada semana.

Kenia, Malaui y Lesoto emitieron alertas de seguridad para sus ciudadanos en Sudáfrica, cuyo Gobierno ha condenado estos ataques.

Las tensiones xenófobas son un problema recurrente en el país sudafricano que acoge a casi tres millones de extranjeros, de los cuales el 90 % proceden de otras naciones africanas.

Esa circunstancia ha desembocado en oleadas de protestas violentas, especialmente en los barrios más vulnerables, siendo las más graves a finales de 2019, con 18 extranjeros muertos, según datos de la ONG Human Rights Watch (HRW). EFE

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