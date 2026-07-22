Ciudades de Japón sufren «días de calor cruel» por primera vez

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Japón ha emitido alertas de golpes de calor en gran parte del país y varias ciudades experimentan «días de calor cruel», un nuevo término creado este año por la agencia meteorológica nacional para calificar temperaturas superiores a los 40°C.

Tres ciudades del centro de Japón registraron el martes temperaturas tórridas por encima de este umbral, calificado de «kokushobi» por la Agencia Meteorológica Japonesa (JMA), un término que puede traducirse como «días de calor cruel».

El miércoles extensas zonas del país, sobre todo Nagoya (centro) y localidades situadas cerca de Tokio, en el este, registran temperaturas que rondan o superan los 40°C.

La JMA ha emitido alertas de golpes de calor en 41 de los 47 departamentos nipones y exhorta a la población, en particular a los ancianos, a protegerse.

El martes, en el departamento rural de Tochigi, al norte de Tokio, un hombre de 85 años fue encontrado inanimado en el interior del invernadero de su explotación agrícola.

El portavoz de los bomberos confirmó su muerte a la AFP. «La temperatura era extremadamente alta dentro del invernadero», dijo.

La Agencia de Gestión de Incendios y Desastres afirmó este miércoles que el calor extremo tiene la magnitud de una «catástrofe» natural.

«No es exagerado decir que este calor extremo es de magnitud ‘catastrófica’, dado el elevado número de personas trasladadas al hospital o fallecidas a causa de un golpe de calor», añadió. Por el momento no hay cifras a nivel nacional sobre las víctimas.

Según los científicos, el cambio climático provocado por la actividad humana aumenta la frecuencia y la intensidad de los episodios de calor extremo en Japón y en otros lugares.

La temperatura más alta en Japón se registró el 5 de agosto de 2025, alcanzando los 41,8°C en Isesaki, al norte de Tokio.

hih/stu/abs/mac/jmo/erl/pb