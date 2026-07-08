Ciudades sagradas de Irak reciben cortejo fúnebre del líder iraní Jamenei

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Grandes multitudes colmaron el miércoles las calles de Nayaf, cuando el féretro del líder supremo iraní, Alí Jamenei, fue trasladado en un cortejo por la ciudad sagrada iraquí, sede de los santuarios más sagrados del islam chiita.

Irán inició el sábado seis días de ceremonias para despedir a su líder supremo, fallecido el 28 de febrero en el primer día de la guerra con Israel y Estados Unidos, tras más de tres décadas en el poder.

Los rituales incluyen los homenajes en Irak, un país de mayoría chiita que mantiene estrechas relaciones políticas y religiosas con Irán.

El cortejo en Nayaf (norte) se realizó en medio de un nuevo estallido en el conflicto entre Irán y Estados Unidos.

Washington anunció haber bombardeado decenas de objetivos militares iraníes por el ataque contra tres barcos en el estrecho de Ormuz, mientras los Guardianes de la Revolución iraníes anunciaron ataques contra bases estadounidenses en Baréin y Kuwait.

Las autoridades iraquíes declararon feriado el miércoles y anunciaron un amplio dispositivo de seguridad para las ceremonias

Los restos del ayatolá llegaron la noche del martes al aeropuerto internacional de la ciudad, donde fueron recibidos por el presidente iraní, Masud Pezeshkian, y el ministro de Relaciones Exteriores, Abás Araqchi, junto al primer ministro de Irak, Ali al Zaidi.

Uno de los hijos de Jamenei, Mustafa, también estuvo presente, aunque su otro hijo, Mojtaba, su sucesor como líder supremo, no ha sido visto desde su designación al cargo en marzo.

– «Humilló a EEUU» –

Las calles de Nayaf fueron adornadas con pancartas en homenaje al ayatolá, grandes retratos y banderas iraquíes.

«Nos despedimos de ti», proclama una pancarta en Kerbala, mientras otra muestra una foto de Jamenei con la frase : «Aquel que humilló a Estados Unidos».

«Es una ocasión que no debemos desaprovechar, de participar en los funerales de quien desafió el poder de Estados Unidos e Israel», expresó emocionado Mohamed al Bayati, de 30 años, en Nayaf.

La ciudad es el principal centro de seminarios chiitas, donde han estudiado y enseñado las más altas autoridades clericales.

El cortejo fúnebre deberá recorrer seis kilómetros hasta el imponente santuario del imán Alí, yerno del profeta Mahoma.

En el santuario, decenas de clérigos estaban listos para rezar sobre el féretro, que posteriormente será trasladado a Kerbala, más al norte, hasta el santuario del imán Husein y su hermano Abás.

– Aliados –

El general Esmail Qaani, líder de la rama internacional de los Guardianes de la Revolución, exaltó «la minuciosa planificación de este evento histórico» por parte de Irak, lo que a su juicio revela «el profundo vínculo espiritual que une a las dos naciones».

Pero sus relaciones no siempre fueron buenas, y en los años 1980 libraron una guerra.

Los dos países se volvieron aliados cercanos tras la caída de Sadam Husein en 2003 y la llegada al poder de un gobierno dominado por los chiitas en Bagdad, que equilibra su cercana relación con Washington y Teherán.

Irán actualmente no solo apoya a políticos influyentes, sino también a grupos armados iraquíes, los cuales participaron en la guerra de Oriente Medio en apoyo a la república islámica, con ataques a instalaciones estadounidenses en Irak.

Haidar Jaafar, quien viajó dos horas de Basora a Nayaf, dice esperar millones de participantes en el cortejo, «simplemente porque (Jamenei) murió por manos israeloestadounidenses».

Las exequias nacionales concluirán con el entierro en Mashhad, ciudad natal de Jamenei, en el noreste de Irán.

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