CK Hutchison amplía su demanda de arbitraje contra Panamá por los puertos del canal

3 minutos

Pekín, 6 mar (EFE).- El conglomerado hongkonés CK Hutchison anunció este viernes que ha ampliado su demanda de arbitraje internacional contra Panamá por la retirada de la concesión de dos puertos cercanos al Canal, tras presentar un suplemento a su petición inicial ante un tribunal internacional.

La empresa acusó a las autoridades panameñas de ocupar instalaciones y documentos de su filial Panama Ports Company (PPC) y de ignorar sus solicitudes de comunicación sobre la gestión de las terminales, según un comunicado difundido hoy por el grupo en su página web.

Según el conglomerado, el nuevo escrito presentado ante las autoridades panameñas en el marco de un tratado de protección de inversiones añade argumentos a la solicitud de arbitraje ya presentada contra el Estado panameño y denuncia que las autoridades continuaron ignorando sus comunicaciones y suspendiendo consultas mientras ocupaban los puertos y tomaban el control de propiedades y personal de su filial en el país centroamericano.

La compañía también cuestionó lo que calificó de declaraciones «inexactas» del Estado panameño sobre la empresa y su filial y aseguró que continuará impugnando lo que considera una «confiscación ilegal» de documentos y materiales protegidos por derechos de propiedad.

PPC también ha presentado una petición administrativa para reconsiderar el decreto, la medida que dio lugar a la ocupación de las instalaciones portuarias y a la confiscación de bienes de la compañía, según el comunicado.

La disputa se remonta al fallo emitido el pasado enero por la Corte Suprema de Justicia de Panamá, que declaró inconstitucional la ley que aprobó la concesión otorgada en 1997 a PPC para operar los puertos de Balboa, en el Pacífico, y Cristóbal, en el Atlántico, así como su prórroga de 2021 hasta 2047.

Tras la publicación del fallo el pasado 23 de febrero, la Autoridad Marítima de Panamá asumió el control de ambas terminales y entregó su operación transitoria a filiales de las navieras Maersk y Mediterranean Shipping Company (MSC), mientras el Gobierno panameño prepara nuevos procesos de licitación para adjudicar las concesiones.

CK Hutchison y su filial en Panamá ya habían iniciado un arbitraje internacional por el caso, cuyo monto, según afirmó a finales de febrero el asesor y portavoz de la empresa, Alejandro Kouruklis, asciende a unos 2.000 millones de dólares.

La disputa se produce además en medio de tensiones geopolíticas en torno al Canal de Panamá, después de que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunciara la supuesta influencia de China en la infraestructura estratégica. EFE

gbm/ah