Claire Foy y Russel Crowe serán galardonados en la próxima edición del Festival de Zúrich
Ginebra, 11 sep (EFE).- La actriz británica Claire Foy y el neozelandés Russel Crowe serán galardonados en el Festival de Cine de Zúrich, que se celebra del 25 de septiembre al 5 de octubre y contará también con estrellas como Dakota Johnson, Colin Farrell, Benedict Cumberbatch o Alexander Skarsgard.
Anthony Mackie, Wagner Moura y Dylan O’Brien también asistirán a la 21ª edición del festival, que se precia de ser el segundo más importante del mundo germanófono tras la Berlinale.
Foy, conocida por encarnar a la reina Isabel II en la serie «The Crown» recibirá el premio Golden Eye por su reciente papel en «H is for Hawk».
Crowe, recordado por papeles como el de Máximo Décimo Meridio en «Gladiator», obtendrá el Lifetime Achievement Award por su reciente encarnación del líder nazi Hermann Goering en «Nuremberg».
El certamen mostrará 114 películas, 21 de ellas en estreno mundial y 16 en el ámbito europeo. EFE
