Claman por una mujer al frente de la ONU tras 81 años de liderazgos masculinos

4 minutos

Madrid, 29 ene (EFE).- Desde la fundación de la ONU en 1945 ninguna mujer ha llegado a ser elegida para su puesto más relevante, el de la Secretaría General. De hecho, de las 48 candidaturas que ha habido para ese cargo a lo largo de ocho décadas, solo ocho han sido mujeres y siete pugnaron en el mismo año, en 2016.

Una década después, cuando caducará, el próximo 31 de diciembre, el segundo mandato de António Guterres como secretario general de la Organización de las Naciones Unidas, «es hora» de que una mujer tome el testigo para liderar la organización internacional por antonomasia, según clama la cuarta edición del informe ‘Las mujeres en el multilateralismo’, elaborado por GWL Voices y desgranado este jueves en un evento en Madrid.

GWL Voices es una organización de mujeres líderes de todas las regiones que abogan por un sistema internacional igualitario, y que cofundaron algunas de las candidatas que en 2016 optaron al cargo que acabó recayendo en António Guterres: Helen Clark, Susana Malcorra e Irina Bokova.

Junto a ellas, intentaron llegar a la Secretaría General de la ONU otras cuatro mujeres (Christiana Figueres, Vesna Pusic, Kristalina Georgieva y Natalia Gherman), aunque la primera fue la por entonces presidenta de Letonia, Vaira Vike-Freiberga, en 2006, cuando se acabó eligiendo a Ban Ki-moon para el cargo.

«Durante las primeras seis décadas de la ONU, no se consideró oficialmente a ni una sola candidata», subrayó GWL Voices en su informe de 2026, en el que, además de monitorizar cuatro indicadores en 62 organizaciones, se hace este análisis de las elecciones a la Secretaría General de las Naciones Unidas, una novedad respecto a los estudios previos de ‘Las mujeres en el multilateralismo’.

El veto del Consejo de Seguridad

GWL Voices incidió en que «cualquier esfuerzo para entender el fracaso de la ONU a la hora de nombrar o elegir mujeres para la Secretaría General debe tener en cuenta el papel central que juega el Consejo de Seguridad» de las Naciones Unidas en el proceso.

«Los cinco miembros permanentes (Estados Unidos, Rusia, China, Francia y Reino Unido) tienen derecho de veto sobre las candidaturas, lo que, sin duda, limita la capacidad incluso de una gran alianza de Estados miembros para impulsar una candidatura concreta. Aunque la Asamblea General nombre formalmente a la persona que ocupa la Secretaría General, solo lo puede hacer por recomendación del Consejo», expuso el informe.

Y subrayó que eso «es un gran obstáculo para las personas candidatas»: «da igual el apoyo que tengan a nivel global, sus posibilidades dependen de resultar aceptables a los cinco miembros permanentes».

Avances graduales

Además de detenerse en el análisis de la Secretaría General de la ONU, en ‘Las mujeres en el multilateralismo’ de 2026 se monitorizan cuatro indicadores: el género de las personas representantes permanentes ante la ONU y el género de las personas en puestos directivos, equipos de alta dirección y órganos de gobierno de 62 organizaciones internacionales.

«Los datos de este año muestran un progreso considerable, pero frágil. La cantidad de estas organizaciones multilaterales lideradas por una mujer a día de hoy es de un 46 %, casi alcanzando la paridad, en comparación con un 45 % en 2024 y con un 42 % en 2023», recapituló GWL Voices.

Pero censuró que «21 de estas organizaciones nunca han estado lideradas por una mujer y que 20 solo lo han estado una vez».

«Aunque nos alegra que estas cifras muestren avances graduales y sostenidos a nivel de paridad en algunos puestos de liderazgo, los datos también demuestran una infrarrepresentación constante de las mujeres en los órganos de toma de decisión de los gobiernos», señaló la organización. EFE

pcc-cma/mb