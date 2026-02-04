Clan del Golfo frena diálogo con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump

1 minuto

Bogotá, 4 feb (EFE).- El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunció este miércoles la suspensión provisional de su diálogo con el Gobierno después de que entregara a EE.UU. los nombres de varios jefes del narcotráfico considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su líder, Jobanis de Jesús Ávila.

La entrega de esos nombres al parecer se hizo el martes durante la reunión en la Casa Blanca del presidente colombiano, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«De confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo», señaló el Clan del Golfo. EFE

enb/joc/rcf