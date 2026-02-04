Clan del Golfo frena diálogo con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump

Bogotá, 4 feb (EFE).- El Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia, anunció este miércoles la suspensión provisional de su diálogo con el Gobierno después de que entregara a EE.UU. los nombres de varios jefes del narcotráfico considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su líder, Jobanis de Jesús Ávila.

La entrega de esos nombres al parecer se hizo el martes durante la reunión en la Casa Blanca del presidente colombiano, Gustavo Petro, con su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«De confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo», señaló el Clan del Golfo, la mayor banda criminal del país, que se hace llamar Ejército Gaitanista de Colombia (EGC), en un mensaje en su cuenta de X.

El Gobierno de Petro mantiene desde septiembre pasado una mesa de diálogo con el Clan del Golfo en Doha, con el acompañamiento de Catar, España, Noruega y Suiza.

El grupo armado ilegal reveló que, ante la entrega de nombres de jefes del narcotráfico a EE.UU., y por orden de su Estado Mayor Conjunto, «su delegación decidió suspender provisionalmente las conversaciones» mientras se realizan consultas internas y se aclara la veracidad de lo divulgado en medios locales.

El ministro de Defensa de Colombia, Pedro Sánchez Suárez, dijo hoy en una entrevista con la emisora Blu Radio que en la reunión de ayer entre Petro y el presidente estadounidense, Donald Trump, los dos Gobiernos asumieron compromisos conjuntos para actuar contra objetivos de alto valor del narcotráfico y grupos armados ilegal.

La emisora publicó un documento en inglés supuestamente entregado a las autoridades estadounidenses con los nombres de tres líderes guerrilleros o del narcotráfico en los que se concentrarán las acciones en los próximos dos meses.

Los nombres incluidos son los de Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo, líder del Clan del Golfo; Gustavo Giraldo Quinchía, alias Pablito, miembro del Comando Central (COCE) de la guerrilla del Ejército de Liberación Nacional (ELN), y Néstor Gregorio Vera, alias Iván Mordisco, jefe del Estado Mayor Central (EMC), la principal disidencia de las FARC.

El Clan del Golfo, que según un informe divulgado el pasado viernes por la Fundación Ideas para la Paz (FIP) cuenta con 9.840 integrantes, sostuvo que ha sido «el único grupo armado que ha cumplido y honrado sus compromisos» en la política de paz total del Gobierno.

En otro mensaje, el Clan del Golfo acusó a Petro de anteponer «intereses personales» sobre el objetivo de la paz en las regiones.

El Gobierno colombiano no se ha pronunciado hasta el momento sobre las afirmaciones del grupo ni sobre el alcance real de los compromisos señalados tras la reunión bilateral de Petro con Trump en la Casa Blanca.

El pasado 16 de diciembre Estados Unidos designó al Clan del Golfo como organización terrorista extranjera, una decisión que conlleva sanciones financieras, congelación de activos y la posibilidad de procesar penalmente a quienes apoyen directa o indirectamente al grupo. EFE

