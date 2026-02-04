Clan del Golfo frena diálogos con Petro por incluir a su líder en lista entregada a Trump

1 minuto

Bogotá, 4 feb (EFE).- El Clan del Golfo anunció este miércoles la suspensión provisional de sus diálogos con el Gobierno colombiano luego de que entregara a Estados Unidos los nombres de varios jefes del narcotráfico, considerados objetivos de alto valor, entre ellos el de su máximo jefe, Jobanis de Jesús Ávila, alias Chiquito Malo.

La entrega de esos nombres al parecer se hizo este martes durante la reunión en la Casa Blanca entre el presidente colombiano, Gustavo Petro, y su homólogo estadounidense, Donald Trump.

«De confirmarse esta información, se estaría atentando contra la buena fe y los compromisos asumidos en la mesa de diálogo», señaló el Clan del Golfo, la mayor banda criminal de Colombia. EFE

enb/joc/gad

(foto)