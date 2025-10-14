Clanes de Gaza apoyan acciones contra «grupos rebeldes» después de imágenes de ejecuciones

Jerusalén, 14 oct (EFE).- Los clanes y tribus de Gaza expresaron su apoyo este martes a las acciones de las «fuerzas de seguridad» para controlar a los «grupos rebeles» que actúan en la Franja aprovechando la situación de guerra, después de la publicación de vídeos mostrando ejecuciones en la ciudad de Gaza.

En un comunicado publicado por la agencia Sanad, vinculada a Hamás, se afirma que estos clanes y tribus palestinos, reunidos este martes, apoyaron las acciones tendentes a «disuadir a los agresores y poner fin al caos de manera rápida y decisiva».

Y afirmaron su rechazo a la violencia de estos «grupos rebeldes» que, según dicen, se aprovechan de la situación y agravan el sufrimiento de la gente de Gaza.

Por ellos, pidieron a «las facciones islámicas y nacionales que unan fuerzas, unifiquen energías, creen un clima apropiado y aprovechen todos los recursos disponibles para apoyar los planes de las autoridades pertinentes para controlar la situación y poner fin al caos».

Asimismo, indicaron que no protegerán a aquellos que estén involucrados en amenazar la seguridad de la comunidad y la «paz civil» y pidió a todas los clanes y familias que entreguen a los que así lo hagan a las autoridades.

Según indicó a Sanad Ismail Al Thawabta, director de la oficina de información del Gobierno de Gaza, en manos de Hamás, más de 70 miembros de estos grupos se han entregado, junto con sus armas, «como parte de la iniciativa de amnistía general».

Además, la Fuerza Radea, parte de la Policía de Hamás en el enclave, indicó en un comunicado que continúa con su campaña en la Franja de Gaza para garantizar la seguridad y en su capital para «detener a las personas implicadas en tiroteos, asesinatos de desplazados y ataques a civiles».

Esta fuerza asegura que lleva ante la justicia a todos los detenidos e indica que «está decidida a imponer el orden, erradicar las bandas y milicias», y que «tratará con puño de hierro a cualquiera que amenace la seguridad interna».

La reacción de las familias gazatíes se produce después de que varios vídeos, uno de ellos publicado por un portavoz del Ejército israelí, circularan en redes sociales mostrando la ejecución de varias personas maniatadas y con los ojos vendados, y puestas en una fila, por parte de hombres armados, ante la presencia de decenas de personas.

Dichas ejecuciones, que según fuentes locales se produjeron en la ciudad de Gaza, tienen lugar en el arranque del alto el fuego en la Franja, que ha supuesto la retirada de las tropas israelíes de la mitad del territorio, y en el marco de enfrentamientos de fuerzas de la policía de Hamás y milicias locales a las que acusan de colaborar con Israel. EFE

