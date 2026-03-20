Clara López pide que las pesquisas a Petro en EEUU no lleven a una «injerencia» electoral

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La Habana, 20 mar (EFE).- La senadora colombiana Clara López confió este viernes en que la posible investigación en Estados Unidos a la financiación de la campaña del mandatario Gustavo Petro no sea un «indicio» de un intento de «injerencia» de Washington en las elecciones presidenciales de su país.

López hizo estas declaraciones en La Habana, a donde ha viajado dentro del Convoy Nuestra América con decenas de políticos y activistas para mostrar su solidaridad con la isla y rechazar el bloqueo petrolero que le ha impuesto por Estados Unidos.

«Esta mañana nos madrugaron con la noticia de que se investiga a nuestro presidente por la financiación de su campaña electoral por parte de fiscales de Estados Unidos. Yo haría mi mejor llamado a que esto no sea un indicio de que va a haber una injerencia en el proceso de elecciones presidenciales», dijo.

Según publicó este viernes The New York Times, dos fiscalías de Nueva York están investigando si Petro solicitó donaciones a traficantes para su campaña presidencial. Las investigaciones se encuentran en una fase inicial y se desconoce si alguna derivará en cargos penales contra el presidente colombiano.

Las relaciones entre Estados Unidos y Colombia han estado marcadas por las tensiones desde enero de 2025, tras comenzar el segundo mandato del presidente estadounidense, Donald Trump, que dio paso a una etapa de fuertes diferencias con el Gobierno colombiano, pero que en los últimos tiempos parecen haberse suavizado.

Amenazas a Cuba

Con respecto a Cuba, López destacó que «no se pueden tomar a la ligera» las amenazas del presidente de Estados Unidos de que persigue «tomar» la isla, especialmente después de la captura del expresidente de Venezuela, Nicolás Maduro, y el ataque a Irán.

López resaltó asimismo que «Cuba ha sido muy solidaria con Colombia» e hizo referencia a las negociaciones de paz entre Bogotá y las guerrillas del Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y del Ejército de Liberación Nacional (ELN) que acogió La Habana.

La senadora abogó por un mundo basado en reglas, frente a la apuesta por las esferas de poder, la competición hegemónica y la guerra. «Creo que muchos países prefieren la primera alternativa», agregó.

«Cuba lleva 67 años sancionada sin ninguna base legal», dijo en referencia a las sanciones estadounidenses contra la isla. EFE

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