Clarke: «Lo más frustrante es que la derrota ante Brasil ha sido autoinfligida»

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Miami (EE.UU.), 24 jun (EFE).- El seleccionador de Escocia, Steve Clarke, reconoció que la goleada por 0-3 ante Brasil fue «autoinfligida» y admitió que su equipo no rindió al nivel que es capaz, aunque evitó hablar de rivales futuros hasta no tener claro si los escoceses pasarán a la siguiente ronda.

«Lo más frustrante es que ha sido autoinfligido. Estábamos dejando zonas libres en los tres cuartos», declaró Clarke, que identificó los errores defensivos propios como el origen del desastre.

«No jugamos como podemos jugar. Cuando ya empiezas mal, ya empiezas por detrás y siempre estás tratando de aguantar para anotar goles», lamentó el técnico escocés.

Clarke fue autocrítico también con el manejo del balón. «Cuando tienes la posesión, hay que hacer las cosas mejor y asumir la responsabilidad», afirmó, antes de reconocer que el combinado escocés generó poco peligro real.

«Creamos dos o tres oportunidades, pero nada limpio. La verdad es que perdimos algunas buenas posibilidades de hacérselo más difícil», apuntó.

El seleccionador también puso el foco en una de las asignaturas pendientes de cara al futuro: la potencia física.

«Cuando uno ve el poder físico de Marruecos y Brasil, está claro que tenemos que hacer algo al respecto. Debemos tener jugadores que lo hagan mejor», señaló Clarke, que aun así recordó que Escocia ganó su primer partido del torneo.

«Logramos ganar el primer partido, pero no podemos conceder tantos goles», subrayó.

El técnico no escatimó elogios hacia el rival de la noche. «Brasil va a ser muy competitivo, creo que van a ir muy lejos. No sé si hasta las semifinales o la final», vaticinó, antes de admitir que los sudamericanos estuvieron bien posicionados durante casi todo el encuentro.

«Ellos nos estaban esperando. Creamos algunas posibilidades en los últimos 30 minutos y si hubiéramos marcado, la diferencia hubiera sido menor», reconoció.

Preguntado por si ve a México como un posible rival en la siguiente fase, Clarke rehuyó el tema con honestidad.

«Cuesta hablar de contrincantes posibles cuando no me queda claro que vayamos a estar aquí para la siguiente ronda. La cosa está muy cruda», admitió el técnico, que prefirió centrarse en el análisis interno del equipo.

«Lo primero que tenemos que hacer es entender por qué perdimos el partido. Nos podemos preocupar del resto después», señaló.

Clarke también tuvo palabras para la afición escocesa, que ha viajado en masa hasta Miami para respaldar al equipo. «Los aficionados han sido fantásticos, son embajadores geniales», afirmó el seleccionador, que no pudo evitar recordar con humor la larga historia de ausencias de Escocia en los grandes torneos.

«Si no nos hubiéramos clasificado, estaríamos en el sofá, como siempre», bromeó. EFE

ab/hbr

(foto)