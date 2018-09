Derechos de autor

Pierden posiciones universidades suizas 26 de septiembre de 2018 - 16:41 La Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ) se mantiene como la mejor universidad de Europa continental, a pesar de haber caído un puesto para situarse en el undécimo lugar de la clasificación 2019 de la revista británica ‘Times' Para llevar a cabo su clasificación anual 'Times Higher Education World University' la revista se funda en cinco criterios principales, la calidad de la enseñanza y de la investigación, las citaciones científicas, la relación con la industria y las perspectivas internacionales. En la encuesta participaron 1 250 establecimientos de 86 países. Las universidades británicas de Oxford y Cambridge se mantuvieron en los sitios primero y segundo, respectivamente, por delante de la Universidad de Stanford (3), Instituto de Tecnología de Massachusetts (4) e Instituto de Tecnología de California (5), estadounidenses. Entre las universidades suizas, la Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ascendió tres lugares para ubicarse en el puesto 35 y la Universidad de Zúrich subió del lugar 136 al 90, la de Basilea cayó del 95 al 103, la de Berna pasó del 105 al 110 y la de Ginebra del 130 al 135.