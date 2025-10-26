Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México
Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:
.1. Lando Norris GBR McLaren 1h37:58,574
.2. Charles Leclerc MON Ferrari a 30,324
.3. Max Verstappen NED Red Bull 31,049
.4. Oliver Bearman GBR Haas 40,955
.5. Oscar Piastri AUS McLaren 42,065
.6. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 47,837
.7. George Russell GBR Mercedes 50,287
.8. Lewis Hamilton GBR Ferrari 56,446
.9. Esteban Ocon FRA Haas 1:15,464
10. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:16,863
11. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 1:19,048
12. Alexander Albon THA Williams a 1 vuelta
13. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 1 vuelta
14. Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta
15. Pierre Gasly FRA Williams 1 vuelta
16. Franco Colapinto ARG Alpine 1 vuelta
– RETIRADOS: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Carlos Sainz (ESP/Williams)
– VUELTA RÁPIDA: Russell (1:20,052 , en la 50)
– PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Brasil, en Interlagos (Sao Paulo), el 9 de noviembre. EFE
arh/jl