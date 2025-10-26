The Swiss voice in the world since 1935

Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México

Este contenido fue publicado en
1 minuto

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del Mundial de Fórmula Uno, que se disputó este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. Lando Norris GBR McLaren 1h37:58,574

.2. Charles Leclerc MON Ferrari a 30,324

.3. Max Verstappen NED Red Bull 31,049

.4. Oliver Bearman GBR Haas 40,955

.5. Oscar Piastri AUS McLaren 42,065

.6. Andrea Kimi Antonelli ITA Mercedes 47,837

.7. George Russell GBR Mercedes 50,287

.8. Lewis Hamilton GBR Ferrari 56,446

.9. Esteban Ocon FRA Haas 1:15,464

10. Gabriel Bortoleto BRA Kick Sauber 1:16,863

11. Yuki Tsunoda JPN Red Bull 1:19,048

12. Alexander Albon THA Williams a 1 vuelta

13. Isack Hadjar FRA Racing Bulls 1 vuelta

14. Lance Stroll CAN Aston Martin 1 vuelta

15. Pierre Gasly FRA Williams 1 vuelta

16. Franco Colapinto ARG Alpine 1 vuelta

– RETIRADOS: Liam Lawson (NZL/Racing Bulls), Nico Hülkenberg (GER/Kick Sauber), Fernando Alonso (ESP/Aston Martin), Carlos Sainz (ESP/Williams)

– VUELTA RÁPIDA: Russell (1:20,052 , en la 50)

– PRÓXIMA CARRERA: Gran Premio de Brasil, en Interlagos (Sao Paulo), el 9 de noviembre. EFE

arh/jl

Los preferidos del público

Los más discutidos

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR

SWI swissinfo.ch - Sociedad Suiza de Radio y Televisión SRG SSR