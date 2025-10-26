Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno

1 minuto

Redacción deportes, 26 oct (EFE).- Clasificación del Mundial de constructores de Fórmula Uno -ya matemáticamente resuelto a favor de McLaren y en el que Ferrari le ha arrebatado el segundo puesto a Mercedes- después del Gran Premio de Ciudad de México, el vigésimo del año, disputado este domingo en el Autódromo Hermanos Rodríguez de la capital mexicana:

.1. McLaren 713 puntos

.2. Ferrari 356

.3. Mercedes 355

.4. Red Bull 346

.5. Williams 111

.6. Racing Bulls 72

.7. Aston Martin 69

.8. Haas 62

.9. Kick Sauber 60

10. Alpine 20

EFE

