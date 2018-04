«ALZATE LE MANI PER IL MIO COMUNE!»

Las universidades suizas, entre las más innovadoras de Europa Isobel Leybold-Johnson 26 de abril de 2018 - 11:14 Cinco universidades suizas aparecen en la clasificación que Reuters hace de las universidades más innovadoras de Europa. La comunidad universitaria ha aplaudido la noticia, y ha indicado que la amplitud de miras de las universidades suizas y las grandes redes promueven la creatividad y la excelencia. Las dos escuelas federales de tecnología de Suiza están entre las diez primeras de la clasificación realizada por Reuters, que “identifica y agradece a las instituciones educativas que más hacen para que la ciencia avance, se ideen nuevas tecnologías y se potencien nuevos mercados e industrias”. La Escuela Politécnica Federal de Lausana (EPFL) ocupa el cuarto puesto (uno más que en 2017) y la Escuela Politécnica Federal de Zúrich (EPFZ), el décimo (también uno más que el año anterior), tal y como ha informado Reuters. Las otras tres instituciones suizas aparecen entre las 100 primeras. Por tercer año consecutivo, el primer puesto lo ocupa KU Leuven, una escuela de habla neerlandesa ubicada en la región belga de Flandes. Cambio en la innovación Pero incluso si los ‘sospechosos habituales’ dominan las clasificaciones más innovadoras, la incertidumbre política podría estar causando un gran cambio allí donde se está innovando, advierte Reuters. Las 23 universidades alemanas presentes en la lista de 2018 han ascendido 23 puestos, más que cualquier otro país. Suiza, con cinco universidades, ha subido un total de ocho puestos y ocupa el segundo lugar del ranking. En cambio, las 21 universidades del Reino Unido que aparecen en la relación registran un descenso acumulado de 35 puestos. La inminente salida de Reino Unido de la Unión Europea -dentro de un año- está teniendo ya su efecto, según Reuters. Y es posible que algunos miembros de la comunidad científica estén abandonando Reino Unido para irse a otras universidades europeas. La posición de Alemania ha mejorado gracias a la postura del gobierno en favor de la ciencia. Pero también puede irles muy bien en innovación a países pequeños. Bélgica, por ejemplo, tiene más universidades per cápita entre las 100 más innovadoras que cualquier otro país de Europa. Y en este apartado Suiza ocupa el segundo lugar. Martina Weiss, la secretaria general de la organización central de las universidades suizas, ha declarado que siempre se agradece que se reconozca el esfuerzo de los centros de educación superior suizos. “Ellas [las universidades suizas] son un factor clave para la innovación en la sociedad y en la economía”, ha señalado a swissinfo.ch a través del correo electrónico. “El hecho de que el área de educación e investigación suiza esté bien conectada y abierta promueve la creatividad y la excelencia”. No es extraño Los dos institutos federales suizos de alto nivel están acostumbrados a obtener buenos resultados en las clasificaciones internacionales. + Suiza tiene el segundo mejor sistema educativo en el mundo + La EPFZ entre los mejores politécnicos ​​​​​​​ Según un informe publicado en febrero, la EPFL de Lausana y la ETH de Zúrich intervienen en unos 100 000 puestos de trabajo y aportan a la economía 13 000 millones de francos (13.200 millones de dólares).