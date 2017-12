Derechos de autor

El Parlamento suizo cada vez más polarizado Armando Mombelli 14 de diciembre de 2017 - 09:39 Las posiciones de los polos de izquierda y de derecho se alejan cada vez más y los parlamentarios siguen con mayor regularidad las consignas de voto de sus partidos. El anterior es el resultado de una clasificación de los miembros de las Cámaras Federales publicada por el diario ‘Neue Zürcher Zeitung’. La tendencia a la polarización del paisaje político suizo data de hace veinte años, cuando se inició el espectacular ascenso de la Unión Democrática de Centro (UDC/derecha conservadora). De las posiciones derechistas, antieuropeas y antiextranjeras en la década de 1990, el más pequeño de los cuatro partidos en el Gobierno comenzó a conquistar grandes sectores del electorado, en detrimento sobre todo de los dos principales partidos históricos de centro, el Partido Liberal Radical (PLR) y el Partido Demócrata Cristiano (PDC). En 2003, la UDC se convirtió en la mayor fuerza política suiza, delante del Partido Socialista (PS). Así empezó una larga serie de batallas por la atribución de escaños en el Gobierno, efectuada hasta entonces y por espacio de casi medio siglo, sobre la base de la llamada “fórmula mágica”: 2 PLR, 2 PDC, 2 PS y 1 UDC. El choque político se caldeó cada vez más incluso en el Parlamento, donde las relaciones entre los principales partidos estuvieron dominadas durante mucho tiempo por un espíritu de concordancia, es decir, por la voluntad de alcanzar, en la medida de lo posible, una solución de compromiso. Las últimas legislaturas se han caracterizado por alianzas extremadamente volátiles entre izquierda, centro y derecha. La clasificación de los parlamentarios, publicada hace unos días por el ‘Neue Zürcher Zeitung’, documenta claramente la creciente brecha entre los polos de derecha e izquierda en el período 1995-2017. Pero también la fragmentación de las fuerzas de centro, con el nacimiento de dos nuevos partidos, el Partido Verde Liberal (PVL) y el Partido Burgués Democrático (PBD). Los autores del estudio señalan que en esta nueva era de más intensa confrontación en el Parlamento, las posiciones de los diputados y senadores están cada vez más en línea con las decisiones tomadas por su partido o su grupo parlamentario. En el ámbito electoral, la polarización del tablero político suizo ha beneficiado solo a la UDC, que en 2015 ganó el 29.4% de los votos, un resultado nunca alcanzado por ningún partido. En la izquierda hubo además una transferencia continua de votos entre el PS y el Partido Ecológico Suizo (PSE), que en conjunto reúnen entre el 25 y el 30% de los votos. En el centro, el cuadro político se ha caracterizado, sobre todo en los últimos 30 años, por el declive progresivo del PLR y del PDC. Solamente en 2015 los liberales radicales lograron frenar su hemorragia de votos.