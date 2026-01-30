Claudia Martínez lidera la convocatoria de Paraguay para el Sudamericano Sub-20

Asunción, 30 ene (EFE).- La delantera Claudia Martínez, del Washington Spirit de la NWSL, encabeza la convocatoria de Paraguay para el Sudamericano Femenino Sub-20 que se disputará en este país entre el 4 y el 28 de febrero y que repartirá 4 billetes al mundial de la categoría, el próximo septiembre en Polonia.

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) dio a conocer este viernes el listado del seleccionador Gustavo Roma, en el que también destaca el llamado de la defensora Nayeli Torres, del Sao Paulo brasileño.

El club local Olimpia, en el que militó Martínez sus dos últimas temporadas antes de pasar al fútbol de Estados Unidos en una transacción cercana al millón de dólares, acapara los llamados con seis jugadoras.

En tanto que su archirrival, el Cerro Porteño, recibió la convocatoria de cinco de sus futbolistas.

Paraguay integra el Grupo A junto a Uruguay, Venezuela, Colombia y Chile, selección contra la que debutará el 4 de febrero.

A continuación, el listado de jugadoras convocadas:

– Porteras: Tamara Amarilla (Cerro Porteño), Estéfani Ruiz (Olimpia).

– Defensoras: Érika Figueredo (Cerro Porteño), Johana Medina (N/A), Ximena Moreno (Olimpia), Nayeli Torres (Sao Paulo / Brasil), Luz Cardozo (Libertad), Bárbara Olmedo (Olimpia), Luz Paiva (Cerro Porteño), Jazmín Pintos (Cerro Porteño), Kiara Florentín (Nacional / Humaitá).

– Mediocampistas: Maite Mussi (Olimpia), Pamela Villalba (Olimpia), Nataly Lezcano (Libertad), Yanina Sosa (Cerro Porteño), Fiorella Aquino (Libertad), Daniela González (Guaraní), Diana Benítez (Libertad), Milagros Ortiz (General Caballero).

– Delanteras: Claudia Martínez (Washington Spirit / EE.UU.), Alison Bareiro (Olimpia), Larissa Saldivar (Guaraní). EFE

