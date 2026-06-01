Claudio Úbeda dejará de ser el entrenador de Boca Juniors

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Buenos Aires, 1 jun (EFE).- El argentino Boca Juniors le comunicó este lunes a Claudio Úbeda que no le renovará su contrato como entrenador del primer equipo, según informaron a EFE fuentes del Xeneize, eliminado el pasado jueves de la Copa Libertadores tras caer ante el chileno Universidad Católica.

El técnico mantuvo este lunes una reunión con la dirección deportiva de Boca, en la que le comunicaron que su contrato, que vence a finales de junio, no será renovado.

Juan Román Riquelme, presidente del club, buscará ahora a un nuevo entrenador que inicie la pretemporada para el segundo semestre de 2026, en la que Boca disputará la Copa Sudamericana, la Copa Argentina y el Torneo Clausura de la Liga Profesional local.

El primer partido del Xeneize después del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá será el próximo 22 de julio en la Bombonera ante el chileno O’Higgins por los dieciseisavos de final de la Sudamericana, competición a la que accedió tras quedar tercero en el grupo D de la Libertadores.

Úbeda había asumido en octubre de 2025 tras el fallecimiento del entrenador Miguel Ángel Russo, de quien era ayudante técnico.

El entrenador saliente dirigió un total de 32 partidos oficiales, con un saldo de 17 triunfos, siete empates, ocho derrotas y ningún título.

El ciclo Úbeda vivió dos períodos de ilusión y desencanto en los fanáticos: el primero sumó seis victorias consecutivas por el Clausura 2025 hasta la derrota por cuartos de final ante Racing Club y el segundo se dio tras el buen arranque en la Libertadores y el Apertura 2026 en el que encadenó catorce partidos sin perder pero se desmoronó con la eliminación inesperada en ambas competencias.

En lo positivo, el entrenador podrá arrogarse haber ganado los dos Superclásicos ante River Plate que le tocaron, ya que en 2025 festejó en la Bombonera 2-0 y este año dio el golpe al vencer por la mínima como visitante en el Monumental. EFE

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