Clausuran en Paraguay clínica de médico italiano allegado a la familia Messi

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Asunción, 24 jun (EFE).- La clínica privada de un médico genetista italiano que ofrece procedimientos no convencionales contra padecimientos como el cáncer o el alzheimer -identificado por la prensa como allegado a la familia del astro argentino del fútbol Lionel Messi- fue clausurada en Paraguay para investigar los registros de sus fórmulas médicas y sus permisos para operar en el país, informó este miércoles la Superintendencia de Salud local.

En una entrevista con la televisión local NPY, el titular de la Superintendencia de Salud, Roberto Melgarejo, explicó que el genetista Libero Oropallo brinda en el ‘Oropallo, Institute of Genetics and Pressure Medicine’ de Asunción «tratamientos no tan convencionales» derivados de estudios genéticos, así como fórmulas médicas contra diversas enfermedades.

«Queremos saber si esas fórmulas están registradas en Paraguay», dijo el titular del regulador sanitario paraguayo.

Asimismo, indicó que la Superintendencia de Salud inició la investigación tras una «denuncia en medios digitales» y la presunción de que la clínica y el propio Oropallo carezcan de la habilitación y permisología correspondientes para operar en Paraguay.

«Le estamos interpelando a esta clínica para que presente toda la documentación en las próximas 72 horas. Si eso no ocurre, se abre un proceso sumarial», agregó.

Melgarejo también indicó que un responsable del centro privado le transmitió que este ha estado cerrado «hace meses», aunque permanece equipado y se continúa pagando el arrendamiento de manera regular.

En sus redes sociales, la clínica se define como el instituto de genética «más importante de Latinoamérica» e informa sobre los avances en el mundo de la medicina, especialmente de aquellos relacionados con enfermedades como el cáncer y el alzheimer.

En agosto de 2024, la clínica ganó notoriedad cuando el padre de Lionel Messi, Jorge Messi, visitó en Asunción al genetista italiano, de acuerdo con el reporte que hizo entonces el periódico digital HOY.

En una carta abierta de mayo de 2025, dirigida al periodista Álvaro Morales, un acérrimo detractor de Lionel Messi, Oropallo se presentó como «médico personal» del futbolista argentino, al que alabó por sus dotes con el balón.EFE

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