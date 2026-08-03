Clausuran un hostal en la capital de Ecuador donde hallaron el cadáver de una mujer

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Quito, 3 ago (EFE).- La Agencia Metropolitano de Control (AMC) informó este lunes de que clausuró un hostal en la capital de Ecuador, Quito, tras encontrar el cuerpo sin vida de una mujer en el parqueadero interno del establecimiento.

Anotó que la Fiscalía General del Estado y la Dirección Nacional de Investigación de Delitos contra la Vida, Muertes Violentas, Desapariciones, Extorsión y Secuestros (Dinased) investigan las circunstancias del fallecimiento.

Durante la inspección del hostal situado en el sector de la Loma de Puengasí (sur), el personal municipal halló baños en condiciones insalubres, además de objetos relacionados con rituales, indicó la Alcaldía de Quito en un comunicado.

También se identificó una habitación en el último piso, en cuyo interior hallaron escondidos a un hombre y una mujer de nacionalidad extranjera «que arrendaban el espacio como vivienda y no se encontraban alojados como huéspedes ocasionales del hostal».

La Policía Nacional encontró varios teléfonos celulares, dinero en efectivo y otros elementos de dudosa procedencia, mientras que las dos personas halladas en el lugar fueron aprehendidas y trasladadas para investigaciones, afirma el escrito.

Gustavo Chiriboga, supervisor metropolitano de la AMC, explicó que, con base en un informe de la empresa municipal Quito Turismo, se inició una sanción contra el administrador del hostal, quien podría enfrentar una multa de hasta 2.500 dólares por incumplir las condiciones de higiene, calidad y seguridad. EFE

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