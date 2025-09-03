Claves de la propuesta para aprobar el acuerdo de asociación UE-México

5 minutos

Bruselas, 3 sep (EFE).- La Comisión Europea (CE) propuso este miércoles los actos legales para que los Estados miembros de la Unión Europea (UE) y el Parlamento Europeo completen la ratificación de la modernización del acuerdo global con México, cuya versión actual data de 2000.

Acuerdo en dos etapas

La Comisión ha propuesto una base legal del acuerdo de manera que primero pueda aplicarse de forma provisional la parte comercial a través de un pacto interino que, más adelante, sería sustituido por el acuerdo completo que incluye además provisiones políticas.

Esto es posible ya que el comercio es una política plenamente comunitaria, y el pacto comercial interino saldría adelante con una mayoría cualificada en el Consejo de la UE (el 55 % de los Estados miembros, lo que significa 15 países que representen al menos al 65 % de la población de la Unión) y el consentimiento del Parlamento Europeo. Bruselas confía en que pueda estar a finales de este año.

En cambio, el acuerdo de asociación completo requerirá además el visto bueno de los parlamentos de los Veintisiete.

Diversificación estratégica

El comisario europeo de Comercio, Maros Sefcovic, dijo hoy que “tenemos que acelerar nuestra forma de actuar, lo que hacemos, cómo negociamos”, en un momento en el que la UE se ha propuesto diversificar sus relaciones comerciales tras desavenencias con su mayor socio, Estados Unidos.

“No son solo acuerdos comerciales, sino instrumentos estratégicos que contribuirán a definir el papel de Europa en la economía mundial durante las próximas décadas”, aseguró el político eslovaco.

Dejó claro que la decisión de separar un primer acuerdo interino comercial del bloque pactado se debe a que pueda ser aprobado con rapidez y no deje de “tener relevancia”.

Pilar comercial en América Latina

En el caso de México, el segundo mayor socio comercial de la UE en Latinoamérica, por detrás de Brasil, la CE ha destacado el mayor acceso a materias primas esenciales y la apertura a oportunidades en la contratación pública y los servicios digitales mientras se eliminan casi todos los aranceles a las exportaciones agroalimentarias.

«México ya es nuestro segundo socio comercial más importante en América Latina, y esta modernización era simplemente necesaria. Era esencial, no solo para el crecimiento económico, sino también para la resiliencia estratégica», subrayó Sefcovic.

Así, la Comisión resaltó que la UE obtendrá una «ventaja clave», ya que México es importador neto de productos agrícolas de la UE, con 567 indicaciones geográficas de la UE protegidas y 100 millones de euros en aranceles agroalimentarios anuales que se eliminarán.

Apoyo a la competitividad

Bruselas hizo hincapié en que el nuevo acuerdo seguirá apoyando el crecimiento económico y potenciando la competitividad de ambas partes.

Recordó que la UE exporta cada año a México bienes y servicios por valor de más de 70.000 millones de euros en virtud del acuerdo comercial vigente, lo que supone el sustento de más de 630.000 puestos de trabajo en la UE.

Además el acuerdo con México, como país importador neto de alimentos, beneficiará enormemente a los exportadores agrícolas de la UE.

El pacto modernizado eliminará los altos aranceles que aún gravan las exportaciones agroalimentarias de la UE como el queso, las aves de corral, la carne de cerdo, la pasta, las manzanas, las mermeladas, el chocolate o el vino.

La eliminación de estos aranceles, que actualmente alcanzan hasta el 100 % en determinadas exportaciones de la UE, hará que los productos agrícolas de la UE sean mucho más competitivos en México, según la CE.

Además, la simplificación de los procedimientos permitirá a los exportadores agroalimentarios vender sus productos en el mercado mexicano de forma más rápida y económica.

Materias primas

El acuerdo modernizado proporcionará un acceso crucial a materias primas esenciales, lo que beneficiará a industrias estratégicas en Europa, ya que México es uno de los principales proveedores de fluorita (utilizada en una amplia variedad de procesos químicos, siderúrgicos y cerámicos), bismuto (utilizado en productos farmacéuticos y cosméticos) y antimonio (utilizado, por ejemplo, en retardantes de llama, baterías de plomo-ácido, vidrio y cerámica).

Además, la CE aseguró que reforzará el compromiso con el desarrollo sostenible, la lucha contra la delincuencia, la migración y la igualdad de género.

En concreto, contiene disposiciones para promover y proteger los derechos humanos, el multilateralismo y la seguridad, y facilitar la cooperación estratégica en cuestiones clave como la reducción del riesgo en las cadenas de suministro, la garantía del abastecimiento de materias primas esenciales y la lucha contra el cambio climático. EFE

rja/jaf/ad