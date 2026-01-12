Claves del juicio por el caso Odebrecht en Panamá, su mayor escándalo por corrupción

Ciudad de Panamá, 12 ene (EFE).- El juicio por el caso Odebrecht en Panamá comenzó finalmente este lunes después de posponerse en hasta seis ocasiones, un proceso por el mayor escándalo de corrupción en la historia reciente del país que cuenta con el expresidente Ricardo Martinelli (2009-2014), asilado en Colombia, como uno de los principales acusados.

La jueza panameña Baloísa Marquínez, que ha llevado otros casos de corrupción de alto perfil en el país, es la encargada de este juicio, que podría durar meses, ya que solamente el expediente en manos de la magistrada tiene al menos 2.757 tomos y más de 1,3 millones de páginas.

Estas son algunas claves para entender este proceso judicial.

1. A la séptima fue la vencida

En 2022 la jueza Baloísa Marquínez culminó la audiencia preliminar en la que llamó a juicio inicialmente a 36 acusados, en un proceso que debía comenzar el 1 de agosto de 2023 como fecha principal o el 27 de septiembre de ese mismo año como fecha alterna.

Sin embargo, el inicio se fue posponiendo en otras dos ocasiones en 2024 y el mismo número en 2025 por diferentes motivos: porque se estaba en «etapa de admisibilidad de pruebas», faltaban unas «asistencias internacionales» de Brasil y otros países, o no se pudo notificar formalmente a uno de los principales imputados, Ricardo Martinelli, asilado en Colombia.

2. Se reducen los altos perfiles

Están llamados más de 20 imputados, después de que al menos cinco se encuentren prófugos o en rebeldía y otros cuatro acusados de alto perfil deban ser juzgados por la Corte Suprema de Justicia tras ser nombrados diputados del Parlamento Centroamericano (Parlacen) en 2024: el expresidente Juan Carlos Varela (2014-2019), el exministro Jaime Ford y los hijos de Martinelli Ricardo Alberto y Luis Enrique Martinelli Linares.

Este lunes se evacuó un acuerdo de pena de última hora, informó en la audiencia la Fiscalía, que indicó en sus redes sociales que el juicio quedo abierto con 23 imputados.

Los hermanos Martinelli ya cumplieron cárcel por esta trama en EE.UU., donde confesaron haber participado «en pagos de sobornos hechos por y bajo la dirección de Odebrecht» por un total de 28 millones de dólares, lo que hicieron «por órdenes del padre».

El expresidente Martinelli, por su parte, se encuentra asilado en Colombia desde mayo tras más de un año en la embajada nicaragüense en Panamá, después de ser condenado a más de 10 años de cárcel por blanqueo de capitales por el caso ‘New Business’, sobre la compra de un conglomerado de medios con dinero público.

3. Sobornos a «diestra y siniestra»

Odebrecht pagó más de 80 millones de dólares a funcionarios y particulares, según las confesiones de André Rabello, quien dirigió por varios años las operaciones de la constructora brasileña en el país centroamericano. A juicio de la Fiscalía panameña – según dijo en 2022-, Odebrecht pagó «sobornos a diestra y siniestra».

Las declaraciones de Rabello fueron desveladas por la Fiscalía en noviembre de 2017 durante la audiencia judicial que validó, además, un acuerdo mediante el cual la empresa, que llegó a ser el principal contratista del Estado panameño, se comprometió a pagar en un plazo de 12 años una multa de 220 millones de dólares por los sobornos desembolsados en el país, al que llegó en 2006.

La investigación por el caso Odebrecht en Panamá se abrió en 2015, fue archivada, reabierta en 2017 – luego que la empresa confesó en EE.UU. que había pagado 788 millones de dólares en sobornos en una docena de países – y culminó en octubre de 2018. EFE

